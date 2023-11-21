SuperJob: 64% нижегородцев надеются на повышение зарплаты в 2024 году

В 2024 году 64% нижегородцев ждут повышения зарплаты, 36% — стабильной работы компании. Такие данные публикует портал SuperJob на основании данных собственного исследования, проведенного среди экономически активного населения Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Опрос показал, что по 25% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. Еще 23% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 20% опрошенных. Кроме того, 17% респондентов ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году, 13% хотели бы признания своих заслуг, 11% — надеются на снижение нагрузки, 7% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе.

В том, что не ждут ничего нового от своей работы, признались 4% нижегородцев.

Мужчины в ходе опроса чаще говорили о повышении зарплаты, надеждах на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства. Нижегородцы с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи.

Андрей Репин