Красноярская фирма взыскивает с производителя холодильников «Бирюса» 337 млн руб

В арбитражный суд подано заявление красноярского ООО «Фирма Мастер» о взыскании с производителя холодильников «Бирюса» 337 млн руб. Заявление еще не принято к производству, дата рассмотрения пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фирма «Мастер» ведет деятельность в сфере оптовой торговли древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. 100% компании принадлежит ООО «Стройпрестиж».

ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса» зарегистрировано в 1993 году в Красноярском крае. Основной владелец, по данным «СПАРК-Интерфакс» на 2021 год, Павел Городов (96,74%). Выручка завода в 2022 году – 11,8 млрд руб. (годом ранее – 9,3 млрд), чистая прибыль – 124,1 млн руб. (в 2021 году – 236 млн).

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Оксана Павлова