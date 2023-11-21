Челябинца задержали за хищение у банка миллиона рублей

Полиция задержала 43-летнего челябинца, мошенническим путем похитившего у банка около 1 млн руб. Как сообщают в ГУ МВД России по региону, он предоставил заведомо ложные сведения при оформлении кредита на сумму 1 млн руб., не собираясь его выплачивать.

Заявление на злостного неплательщика подал в отдел полиции «Северо-западный» представитель банка. Оказалось, что при оформлении кредита заемщик ввел кредитную организацию в заблуждение о своем месте проживания и работы.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его возможное местонахождение, где затем и задержали. Подозреваемый ранее не судим, не имеет постоянного места жительства. Против него завели уголовное дело.

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