«Известия»: вклады от 1,6 млн рублей подлежат налогообложению

Вклады россиян размером свыше 1,6 млн руб. обложат налогом на процент из-за роста ключевой ставки. Облагаемая сумма для начисления сбора составит 150 тыс. руб. при ставке в 15%, посчитали «Известия».

Согласно подсчетам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, средняя доходность с вкладов за 11 месяцев 2023 года составила около 9% годовых. Вклады ниже 1,665 млн руб. попадают под необлагаемую налогом сумму, пишет издание.

Провести оплату 13% ФНС по итогам 2023 года необходимо до 1 декабря 2024 года, уточняют «Известия». Закон о подоходном налоге на процентные доходы вступил в силу в 2021 году, однако в предыдущие два года на фоне кризиса власти освободили вкладчиков от сбора.

Налог, как пишет издание, коснется менее 1% граждан. Власти рассчитывают получить с него 101 млрд руб. в 2024 году, 104 млрд руб. в 2025 и 107 млрд руб. в 2026.

Центробанк России 27 октября поднял ключевую ставку четвертый раз подряд, до 15%. Вслед за ней банки повысили ставки по кредитам и депозитам.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Ставки осеннего призыва».

Петр Бузлаев