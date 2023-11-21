Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: вклады от 1,6 млн рублей подлежат налогообложению

Вклады россиян размером свыше 1,6 млн руб. обложат налогом на процент из-за роста ключевой ставки. Облагаемая сумма для начисления сбора составит 150 тыс. руб. при ставке в 15%, посчитали «Известия».

Согласно подсчетам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, средняя доходность с вкладов за 11 месяцев 2023 года составила около 9% годовых. Вклады ниже 1,665 млн руб. попадают под необлагаемую налогом сумму, пишет издание.

Провести оплату 13% ФНС по итогам 2023 года необходимо до 1 декабря 2024 года, уточняют «Известия». Закон о подоходном налоге на процентные доходы вступил в силу в 2021 году, однако в предыдущие два года на фоне кризиса власти освободили вкладчиков от сбора.

Налог, как пишет издание, коснется менее 1% граждан. Власти рассчитывают получить с него 101 млрд руб. в 2024 году, 104 млрд руб. в 2025 и 107 млрд руб. в 2026.

Центробанк России 27 октября поднял ключевую ставку четвертый раз подряд, до 15%. Вслед за ней банки повысили ставки по кредитам и депозитам.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Ставки осеннего призыва».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...