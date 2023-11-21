В Новосибирске художники нарисовали 30-метровый мурал с изображением «Короля и Шута»

В Новосибирске появился мурал в честь 35-летия группы «Король и Шут». Граффити было нанесено на стену выставочного центра «Мельница» на ул. Фабричная, 31. Размер рисунка составил 32 метра в высоту.

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Авторами проекта стала группа художников из Москвы DUPS, сообщают «Новосибирские Новости». Над картиной работали четыре человека, в основу изображения легли рисунки солиста группы Андрея Князева.

Художники работали над муралом в течение шести дней. Как рассказали авторы работы, закончить граффити можно было раньше, однако переменчивая погода и нехватка вышек затормозили процесс.

Кроме Новосибирска, схожие работы с изображением «Короля и Шута» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Самаре и Уфе.

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Александр Киселев