В Ростове количество вакансий бухгалтеров увеличилось на 35% за год

В Ростове-на-Дону в ноябре 2023 года количество вакансий для бухгалтеров увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба «Авито Работа» и банка для предпринимателей и предприятий «Точка». Аналитики компаний изучили ситуацию на рынке труда в честь Дня бухгалтера, отмечаемого в России 21 ноября.

По данным «Точки», количество компаний, специализирующихся на предоставлении бухгалтерских услуг, за последние пять лет увеличилось на 35%. Специалисты связывают этот тренд с выросшим числом индивидуальных предпринимателей, пользующихся услугами бухгалтеров на аутсорсе. В других городах России в последние два года также фиксируют рост предложений о работе для бухгалтеров. Больше всего количество вакансий выросло в Екатеринбурге (104%), Челябинске (56%) и Москве (51%).

Отмечается также и увеличение средних зарплат в сфере. По данным «Авито Работы», в Ростове-на-Дону в 2021 году сумма заработной платы бухгалтера составляла в среднем 34 109 руб., в 2022 — 42 205 руб., а сегодня — 45 383 руб., что на 33% больше, чем двумя годами ранее, а также на 8% выше, чем в 2022 году году. За последние два года средняя зарплата бухгалтера в Екатеринбурге выросла на 46%, в Перми — на 38%, а в Москве — на 37%.

Анастасия Назарова