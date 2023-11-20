Саратовский минюст бесплатно оказал юридическую помощь детям

В «День правовой помощи детям», 20 ноября, сотрудники управления Министерства юстиции России по Саратовской области, а также региональные судебные приставы, адвокаты и нотариусы оказали гражданам бесплатные услуги, сообщила пресс-служба ведомства.

Граждане обращались со следующими вопросами: оформление наследства после смерти родителя, составление завещания, переоформление инвалидности, взыскание алиментов, оформление доверенности для получения документа об образовании и договора дарения, получение удостоверения ветерана боевых действий, признание банкротом, получение выплат по потере кормильца, признание дома аварийным и т. д.

За помощью обращались несовершеннолетние, в частности студенты первых курсов, женщины с детьми, дети престарелых родителей, военнослужащие и другие.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.