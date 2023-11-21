В Курганской области направят 100 млн рублей на субсидирование авиарейсов

Более 100 млн руб. планируют предусмотреть в бюджете Курганской области на 2024 год на субсидирование авиарейсов из аэропорта Кургана. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Расчетная годовая сумма пока составляет более 100 млн руб. Задача – сохранять действующую сетку рейсов, последовательно ее развивая»,– сообщил глава региона. По его словам, по просьбе жителей планируется добавить второй рейс в Сочи в «низкий сезон», а также ввести рейс в Минеральные воды с весны.

«Уже говорил, что есть также предложения по субсидированию рейсов на Махачкалу и на Ямал. К сожалению, пока не хватает обоснований»,– сообщил Вадим Шумков. Глава региона отметил, что попросил коллег сверить расчеты, чтобы понять потенциальный пассажирский поток.

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