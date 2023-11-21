Участок возле бывшей площадки под зоопарк выиграл владелец березниковской компании

В администрации Перми подвели итоги аукциона на право аренды участка по ул. Братской, 100а, рядом с которым находится бывшая площадка под зоопарк. Территорию площадью 2,6 тыс. кв. м мэрия предложила арендовать на десять лет по начальной стоимости в 271,4 тыс. руб. (также это размер ежегодной арендной платы). Аукцион вызвал интерес у пермского бизнес-сообщества. На участие в нем подали 16 заявок, на торгах присутствовало пять участников. Как указано в протоколе, победителем торгов стал индивидуальный предприниматель Данил Масленников с ценовым предложением в 279,5 тыс. руб.

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Как указано в сервисе Kartoteka.ru, Данил Масленников зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году, профиль его деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Господин Масленников является также учредителем березниковского ООО «ЖЭУ №1», управляющего недвижимостью. Помимо Данила Масленникова, в торгах по аренде участка на ул. Братской, 100а, участвовали ООО «Финструм 1»Александра Деменева, предприниматели Лев Костыгов, Сергей Титов и Николай Жирохов.

Напомним, участок по ул. Братской, 100а, находится возле места, где несколько лет назад городские власти собирались построить новый зоопарк. Территория предназначена для размещения объектов спорта, она располагается возле спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва и комплекса апартаментов Lakewood.