С начала года в Краснодаре демонтировали 67 незаконных построек

С начала года в Краснодаре снесли 67 незаконных капитальных объектов. Как сообщает пресс-служба мэрии, более половины из них использовались не по назначению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

Начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш отметил, что некоторые постройки демонтировали еще на стадии возведения. По его словам, в городе увеличивается число сносов самостроев силами собственников за счет взыскания судебной неустойки за неисполнение решения суда.

В Краснодаре также с начала года снесли 169 временных сооружений. Среди них — 37 нестационарных торговых объектов, 15 ограждений, 112 гаражей и пять вагонов-бытовок.

Город чистят от рекламных конструкций вблизи остановок, на тротуарах и обочинах. Больше всего приходится на информационные стенды — 242. Всего за этот год демонтировано 1238 рекламных конструкций.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram