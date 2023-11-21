В Саратове суд признал незаконным шум от казанской аэротрубы

Первый кассационный суд общей юрисдикции поддержал решения нижестоящих инстанций о запрете индивидуальному предпринимателю держать шумный аттракцион возле жилых домов в Казани, сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что некий индивидуальный предприниматель открыл на ул. Рихарда Зорге аэротрубу «Ветролет». Шум от работы аттракциона мешал жильцам соседнего дома, и они обратились в Роспотребнадзор. Бизнесмена привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений.

Когда предприниматель ничего не предпринял, горожане вновь обратились в Роспотребнадзор. Ведомство подало в суд.

«Заключением экспертов по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы было установлено, что уровни шума в квартирах при работе аэротрубы превышают допустимые уровни для дневного времени суток, а при отключенном аттракционе — нет», — объясняется в релизе причина удовлетворения требований надзорного ведомства.

Кассационный суд оставил в силе решения районного суда и апелляционной инстанции.

Дарья Васенина

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