В Ашинском районе 23 ноября перекроют трассу М5

В Челябинской области 23 ноября перекроют трассу М5. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ в Ашинском районе, сообщает ФКУ «Управление дорог Урал“».

Дорожное движение закроют с 9 до 14 часов на участке 1565-1576 км трассы Москва – Челябинск. Схема объезда места реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша – Миньяр – Сим предусмотрена только для легковых автомобиле. Для большегрузов и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен.

До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции производится либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погоды.

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