В Свердловской области закрыли колонию в Ивделе и готовят к ликвидации еще одну

ГУФСИН по Свердловской области ликвидировала расположенную в Ивделе ИК-62 общего режима, рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы свердловской ГУФСИН Александр Левченко. А также запущен процесс ликвидации ИК-55.

«Колонии в Ивделе старые из дерева, износ почти 100%. Тенденция такова, что мы расширяем число исправительных центров, а колонии сокращаются»,— рассказал господин Левченко.

По данным ведомства, документы о ликвидации ИК-62 были направлены на ликвидацию во ФСИН России осенью 2020 года, в этом году Минюст вынес утвердительное решение. Осужденных перераспределили в другие исправительные учреждения.

За последние годы в Ивделе были закрыты КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. Также по решению Минюста в этом году закрыли ИК-8 в поселке Гари и ИК-24 в Тавде.

Ирина Пичурина

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