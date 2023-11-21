Таможенники изъяли в меховом салоне Бийска партию нелегальных норковых шуб

В Бийске (Алтайский край) выявлена контрабандная партия норковых шуб. Шесть норковых шуб китайского производства общей стоимостью 477 тыс. руб. таможенники обнаружили в одном из меховых салонов города. Документы о декларировании меховых изделий хозяин магазина предоставить не смог.

По словам пресс-секретаря Алтайской таможни Алены Кекиной, в дальнейшем хозяин магазина уплатил в бюджет таможенные платежи в размере около 80 тыс. руб., после чего товар был ему возвращен.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2022 года таможенники выявили партию контрабандных шуб на 8,5 млн руб. в Новосибирске. Почти три десятка меховых изделий из Греции, Китая, Турции и Италии были обнаружены в одном из магазинов. На шубах отсутствовали электронные чипы, также было установлено, что таможенное декларирование данный товар не прошел.

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Илья Николаев