ГИБДД предупредила водителей о плохих погодных условиях на свердловских трассах

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение для автомобилистов об ухудшении погодных условий в районе Красноуфимска. По данным пресс-службы ГИБДД, на автодороге «Ачит-Месягутово» идет сильный снегопад, а также наблюдаются сильные порывы ветра.

По прогнозам синоптиков осадки в виде снега ожидаются в большей части региона. Накануне свердловские спасатели выпустили предупреждение о снегопаде, метели и гололеде на территории области.

«Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному и безопасному вождению, не совершать резких маневров и перестроений, а также увеличить дистанцию до движущихся впереди транспортных средств, быть бдительными и не провоцировать дорожные аварии»,— рассказали в региональной ГИБДД.

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