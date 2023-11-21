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Волгоградский суд наказал запретившего выезд на турнир отца шахматиста

Советский районный суд Волгограда удовлетворил иск региональной прокуратуры, имевший целью восстановить права ребенка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

К прокурорам обратилась опекун 11-летнего мальчика. Женщина рассказала о нарушении права подопечного на передвижение.

Горожанка уточнила, что воспитывает ребенка с рождения. Когда мальчику было пять лет, его биологический родитель установил отцовство через суд. «Однако фактически воспитанием сына мужчина не занимался, алименты на содержание ребенка взыскиваются по судебному решению», — говорится в релизе.

Оказалось, что мужчина инициировал запрет для ребенка на выезд за границу. Это выяснилось при попытке выезда в Республику Узбекистан на международный шахматный турнир. Из-за ограничения мальчик не попал на соревнование.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании запрета на выезд недействительным и взыскании с отца 112 тыс. руб. в качестве убытков из-за несостоявшейся поездки. Суд удовлетворил требования. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Дарья Васенина

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