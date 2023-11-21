В Самаре полиция с СОБРом освободили автомобилиста, незаконно лишенного свободы

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы группой лиц с применением оружия (п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ) в Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Следствие установило, что двое граждан, используя оружие, привезли 21-летнего потерпевшего, водителя такси, в офис на ул. Аврора под предлогом оформления ДТП. После этого они потребовали от него деньги и насильно удерживали в помещении.

В итоге автомобилиста освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Самарской области при силовой поддержке СОБР «Омега» Росгвардии. Подозреваемые задержаны. Одного из них суд отправил в СИЗО, второго поместил под домашний арест.

Георгий Портнов