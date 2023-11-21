«Болезнь каждые две минуты уносит жизнь одной женщины в мире»

В Краснодарском крае рак шейки матки среди онкозаболеваний женской репродуктивной системы по распространенности уступает только раку молочной железы. В регионе зарегистрировано 5,7 тыс. женщин с диагнозом «злокачественное новообразование шейки матки». Ежегодно эту онкопатологию впервые выявляют почти у 600 женщин, более 250 больных умирает. О профилактике этого заболевания «Ъ-Кубань» рассказала онколог-гинеколог клиники «Евроонко», эксперт по лазерным технологиям и фотодинамической терапии Екатерина Тимофеева.

Екатерина Тимофеева

Фото: предоставлено автором

«Уровень заболеваемости раком шейки матки в крае значительно выше, чем в целом по России, и составляет 22,1 случая на 100 тыс. женского населения (среднероссийский показатель — 18,1 случая на 100 тыс. женщин). Смертность также превышает показатель по РФ: 9,5 случаев на 100 тыс. против 7,9.

Чаще всего болеют женщины в возрасте от 40 лет до 61 года, пик заболеваемости приходится на 55–59 лет, однако в последнее время рак шейки матки все чаще выявляют в более молодом возрасте. Самой молодой пациентке, которая пришла ко мне на прием, было 19 лет.

Этой печальной статистики вообще могло бы не быть, потому что рак шейки матки — это болезнь, которую можно предотвратить. Сегодня есть все основания для подобных утверждений. Однако, к большому сожалению, эта болезнь существует и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые две минуты уносит жизнь одной женщины в самом активном возрасте.

У человечества сегодня есть все возможности, чтобы навсегда избавиться от рака шейки матки: высокоэффективная вакцина, хорошо зарекомендовавший себя скрининг и эффективные методы лечения предраковых состояний.

Три года назад, 17 ноября 2020 года, ВОЗ приняла Глобальную стратегию по ускорению элиминации (ликвидации) рака шейки матки. В Дорожной карте стратегии указаны основные ориентиры для достижения целевых показателей "90–70–90" до 2030 года:

90% девочек проходят полный курс вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) к 15-летнему возрасту;

70% женщин проходят скрининг с использованием высокоэффективного теста к моменту достижения ими 35-летнего возраста и затем вновь — к моменту достижения ими 45-летнего возраста;

90% женщин, у которых была выявлена патология шейки матки, получают необходимое им лечение (90% женщин с предраковыми поражениями и 90% женщин с инвазивной формой рака).

Успешная реализация всех трех компонентов к 2050 году может уменьшить на 40% количество новых случаев заболевания и предотвратить 5 млн смертей. Если оставить все как есть, уже к 2030 году количество новых случаев заболевания вырастет с 570 тыс. до 700 тыс., а ежегодная смертность увеличится до 400 тыс. случаев.

К данной онкопатологии не существует наследственной предрасположенности, как, например, к раку молочной железы или раку яичников. Злокачественные опухоли шейки матки не возникают в одночасье: им всегда предшествуют предраковые состояния — дисплазии шейки матки легкой, умеренной и тяжелой степени. И если их вовремя обнаружить и пролечить, до рака шейки матки дело может вообще не дойти.

Чтобы этот страшный недуг действительно навсегда ушел в прошлое, необходимы усилия как самих женщин (хотя бы раз в год посещать гинеколога, сдавать цитологию — желательно жидкостную и тест на наличие онкогенных штаммов ВПЧ), так и правительства (включение вакцины против папилломавируса в национальный календарь прививок, обязательная вакцинация девочек и мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет, выделение средств на организацию массового скрининга).

И, конечно, нужна широкая просветительская работа: женщины, да и мужчины тоже, должны знать, что рак шейки матки является ВПЧ-ассоциированным заболеванием, и к его возникновению может привести частая смена половых партнеров, незащищенный секс, наличие ВИЧ-инфекции и другие социальные факторы».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram