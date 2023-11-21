ВС остановил работу СМИ оборонного завода на Урале из-за иностранного участника

В Екатеринбурге остановили выпуск корпоративной газеты ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» «Калининец» по решению Роскомнадзора, которое поддержал Верховный суд. По данным Роскомнадзора работа издания временно приостановлена из-за того, что в выпуске газеты оборонного завода участвовало российское юрлицо с иностранным участием.

«Роскомнадзор выявил, что одним из соучредителей газеты "Калининец", которая издавалась в Свердловской области, является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания»,— прокомментировали в федеральной службе. Там объяснили, что такой запрет установлен статьей 19.1 Закона о СМИ. Требование распространяется даже на те средства массовой информации, где доля иностранного участия составляет менее 20%.

Судебная коллегия Верховного суда подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем СМИ. Отмечается, что работу таких средств массовой информации приостанавливают до устранения нарушений.

Машиностроительный завод им. М.И. Калинина занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.

Как указано в выходных данных газеты, учредителем издания является сам завод, профсоюз предприятия. Газета зарегистрирована в Уральском территориальном управлении МПТР РФ. Отпечатывалось издание Акционерным обществом «Прайм Принт Екатеринбург». Как указанно на сайте самой типографии, АО «Прайм Принт Екатеринбург» принадлежит норвежской медиа-группе «Амедиа». «Екатеринбургская типография – это первый проект, созданный норвежским концерном в России. Компания создавалась совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития и Издательским домом "ИнтерМедиаГруп", однако с 2007 года 100% акций типографии принадлежат "Амедиа"»,— говорится на сайте типографии.

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