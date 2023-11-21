«Сибирь» вновь уступила «Металлургу» в чемпионате КХЛ

Новосибирская «Сибирь» в третий раз в ноябре уступила «Металлургу». Очередной матч первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в Магнитогорске 20 ноября.

Хозяева победили со счетом 4:1. Единственную шайбу у новосибирцев в третьем периоде провел Артем Жуков. В конце матча гости устроили штурм ворот соперников, но в итоге пропустили четвертую шайбу в пустые ворота.

С 33 очками «Сибирь» осталась на восьмом месте в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. Теперь команду ждет домашняя серия игр.

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Валерий Лавский