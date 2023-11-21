В Саратове утро началось с семибалльных пробок

Утром 21 ноября на дорогах Саратова, по данным «Яндекс карты», зафиксированы семибалльные пробки. Вчера, после первого снегопада, город стоял в 10-балльных заторах.

Самая сложная ситуация сложилась в центре на ул. Рабочая и Аткарская. Также движение сильно затруднено на ул. Тракторная — на пересечении с Большой Садовой произошло ДТП.

Наблюдаются проблемы с выездом из Заводского района. Между 2-м и 1-м Жилучастками произошла автоавария.

Дарья Васенина

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