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СКР начал проверку после того, как школьник ударил девочку-инвалида на Урале

В Свердловской области следователи проводят проверку по ст. 116 УК РФ («Побои») после того, как школьник ударил девочку-инвалида в Реже. По данным СКР, глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 ноября около торгового центра.

О ходе проверки Александру Бастрыкину должен доложить и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Ирина Пичурина

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