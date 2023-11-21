В составе омского правительства новый первый замглавы и три новых министра

Омский губернатор и глава правительства субъекта федерации Виталий Хоценко представил новый состав регионального правительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Хоценко

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Виталий Хоценко

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

По ее данным, у председателя правительства будут два первых заместителя. Помимо Дмитрия Ушакова, который сохранил этот пост, первым замом также назначен Рустам Мингазов. Он будет курировать экономический блок, включая министерства экономики, промышленности, имущественных отношений. В сообщении отмечается, что господин Хоценко ранее работал с господином Мингазовым в Минпроме РФ и Донецкой народной республики.

Заместителями руководителя омского правительства остались Андрей Шпиленко, Анна Марухина, Дениса Цуканов, Вадим Чеченко, Владимир Куприянов, Динара Курманова, Алексей Ромахин, Олег Заремба и Ивана Кротт.

Согласно сообщению, новые руководители назначены в трех министерствах. Иван Колесник возглавил министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Татьяна Хавронина — природных ресурсов и экологии, Артем Наркевич — здравоохранения. С 2020 года пост главы минздрава занимал Александр Мураховский.

«У нас есть еще несколько вакансий — это минтранс, где первый заместитель исполняет обязанности министра, и два управления — госстройнадзора и лесного хозяйства. Идет процедура досогласования кандидатур, как только она завершится, мы проведем назначения»,— привела пресс-служба комментарий Виталия Хоценко.

Формирование нового состава правительства прошло после сентябрьских выборов губернатора Омской области. Как сообщал «Ъ-Сибирь», Виталий Хоценко выиграл их, набрав 76,33% голосов.

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Валерий Лавский