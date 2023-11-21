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Прекращено очередное дело о банкротстве сети «Облпрод»

Арбитражный суд Пермского края 3 ноября прекратил дело о банкротстве ООО «Областная продовольственная компания» («Облпрод»). Прекращено дело о признании компании несостоятельной, говорится в картотеке суда.

В августе в краевой арбитражный суд поступил иск о признании банкротом пермского ООО «Областная продовольственная компания» барнаульскими ООО «Тройка» и ООО «Подкова». Обе компании-заявительницы специализируются на деятельности грузового транспорта. Сумма их исковых требований к ООО «Облпрод» составила 490,5 тыс. руб.

Однако в итоге суд решил, что сумма требований обоих истцов к пермской компании составляет менее 300 тыс. руб., что делает их необоснованными для введения внешнего управления. Представитель «Облпрода» на суде заявил о намерении погасить долг перед обоими взыскателями.

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором ООО является бизнесмен Алексей Бусаров.

Финансовые сложности у компании появились в 2021 году, когда «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то что «Областной продовольственной компании» тогда удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.

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