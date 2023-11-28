Споры года

Институт разрешения споров участников отраслей экономики как между собой, так и с государством сохраняет статус индикатора экономических процессов. ИД «Коммерсантъ» отобрал споры, которые, по версии редакции, заслуживают наибольшего внимания в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Критерием значимости споров, согласно методологии прошлых лет, является совокупность следующих показателей: 1) величина финансовой оценки; 2) значимость решений для экономического оборота; 3) прецедентный характер решений; 4) значимость клиента в отрасли / общем экономическом обороте; 5) анализ внимания к кейсу со стороны медиа, преимущественно издания “Ъ”.

В числе категорий споров, наиболее значимых для практики в текущем году: антимонопольные, банкротные, коммерческие, корпоративные, международные, семейные споры, споры в области экологии и ESG, частные имущественные споры, экономические уголовные дела. По результатам исследования были отобраны споры, оказавшие наибольшее влияние на рынок. По каждому направлению выделено от одного до 15 проектов.

Редакция рекомендует читателям с пониманием отнестись к тому, что далеко не все кейсы становятся публичными и не все юридические фирмы готовы делиться информацией. Компании, имеющие крупных клиентов с перспективой долгого сотрудничества, часто связаны обязательствами конфиденциальности и не предоставляют для исследования информацию о таких делах. Редакция постаралась минимизировать эти риски и основывалась как на публичной информации, так и на данных, полученных от представителей самих юрфирм, которых опросили лично.

Административные споры

Клиент: Малик Гайсин

Юридическая фирма: Delcredere

Финансовая оценка: не применимо

Описание: Защита интересов бизнесмена Малика Гайсина, владельца завода электрических соединителей «Исеть», в УФАС по спору о двойном привлечении доверителя к административной ответственности за неисполнение контрактов в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Завод исполнял контракты в сфере ГОЗа. В 2023 году прокуратура установила нарушение сроков поставки товара со стороны завода и возбудила два дела о нарушении ст. 14.55 КоАП РФ. До момента обращения господина Гайсина в Delcredere антимонопольный орган уже вынес решение о привлечении доверителя к административной ответственности. Адвокатам было важно не допустить его привлечения к административной ответственности по второму делу и минимизировать риски привлечения его к уголовной ответственности по ст. 201.2 УК РФ за повторное нарушение (лишение свободы до восьми лет).

Адвокаты Delcredere доказали, что формально прокуратура провела две проверки, однако фактически прокурором была продолжена первая проверка, только с расширенным предметом. Антимонопольный орган признал, что две прокурорские проверки могут считаться единым контрольным мероприятием, и вынес решение, которым отказал в двойном привлечении доверителя к административной ответственности по требованию прокуратуры.

Клиент: ООО «Бека РУС»

Финансовая оценка: более 715 млн руб.

Юридическая фирма: АБ «РИ-консалтинг»

Описание: В результате камеральной таможенной проверки поставок медицинского оборудования в РФ импортером «Бека РУС» (эксклюзивным представителем ведущих мировых производителей медицинского оборудования в России) девять поставок товара признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС. Согласно выводам проверки, импортером товара при таможенном оформлении груза был неверно заявлен код ТН ВЭД ЕАЭС, что повлекло неуплату таможенных платежей, которые были взысканы с импортера в соответствии с ТК ЕАЭС (возбуждено девять административных дел).

В результате длительной борьбы таможенной практике АБ «РИ-консалтинг» удалось доказать незаконность действий государственного органа, назначить и провести экспертизу в независимом экспертном учреждении, получить ответы на адвокатские запросы из ЦЭКТУ ФТС России, позволившие опровергнуть в арбитражном суде доводы Московской областной таможни и ФТС России, признать в судебном порядке незаконными постановления таможни о привлечении доверителя к административной ответственности с наложенными на него штрафами.

Требования доверителя были удовлетворены в полном объеме судами трех инстанций. Кассационная жалоба центрального аппарата ФТС России в ВС РФ была отклонена, заявителю отказано в передаче жалобы для рассмотрения СКЭС ВС РФ. Дело является знаковым и формирующим новую практику в этой отрасли споров: после завершения рассмотрения дела Московской областной таможней было отменено еще девять аналогичных протоколов, вынесенных против доверителя. Аналогичные дела, касающиеся сходных товаров, рассматриваются судами в пользу участников ВЭД с учетом сформированной позиции судов Московского региона по данному судебному делу.

Клиент: АО «Ямалкоммунэнерго»

Финансовая оценка: 2,4 млрд руб.

Юридическая фирма: BFL | Арбитраж.ру

Описание: АО «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие: компанией обслуживается порядка 209,5 тыс. лицевых счетов по всем видам коммунальных услуг, оказываемых жителям Ямала. Клиент вложил значительные инвестиции для исполнения заключенных концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства (в том числе водо-, теплоснабжение).

Третьим лицом инициировано судебное оспаривание постановления администрации г. Муравленко о заключении данных соглашений.

Компании, перед которой стояла задача защитить интересы клиента, удалось доказать, что третье лицо — фирма-однодневка, которая, имея неправомерный умысел, инициировала судебное оспаривание аналогичных соглашений по всей стране.

По итогу судебного разбирательства концессионные соглашения оставлены в силе, что позитивно повлияло на инвестиционный климат в регионе. Также стало возможным использование уже вложенных денежных средств на развитие сети объектов тепло- и водоснабжения региона, что в результате позволило добиться как защиты интересов клиентов, так и улучшения качества поставляемых коммунальных услуг населению г. Муравленко. Сформированные по делу позиции используются сторонами в иных судебных процессах.

Банкротные споры

Клиент: ООО «Сбытовое объединение "Тверьнефтепродукт"»

Финансовая оценка: свыше 28 млрд руб.

Юридическая фирма: Адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ) и Адвокатская контора «Аснис и партнеры»

Описание: Адвокаты АБ ЕПАМ совместно с Адвокатской конторой «Аснис и партнеры» представляют интересы ООО «СО "Тверьнефтепродукт"», дочернего предприятия ПАО «Сургутнефтегаз», в масштабном банкротстве оператора топливных карт, в рамках которого рассматриваются споры о включении требований в реестр должника, требования об оспаривании сделок, а также спор о привлечении к субсидиарной ответственности.

Доверитель является владельцем автозаправок в Тверской области с многомиллиардными оборотами. На его АЗС была внедрена возможность оплаты топлива топливными картами. Последующее банкротство оператора топливных карт и недобросовестные действия контролирующих это банкротство лиц привели к тому, что сделки по отпуску топлива автозаправками доверителя начали массово признаваться недействительными. Более того, признание этих сделок недействительными впоследствии стало основанием для привлечения доверителя к субсидиарной ответственности.

Интересы доверителя необходимо было представлять в многочисленных обособленных спорах, в том числе в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, где удалось разработать и реализовать результативную стратегию и добиться отмены всех ранее принятых решений о признании сделок по отпуску топлива недействительными.

Кроме того, удалось защитить интересы доверителя и по спору о привлечении к субсидиарной ответственности, судебные акты по которому были отменены, а спор направлен на новое рассмотрение. Сформированная командой при новом рассмотрении грамотная правовая позиция и безупречное исполнение обязанности по представлению доказательств привели к тому, что оппоненты отказались от своих требований и спор был прекращен. Таким образом, удалось избежать существенных репутационных и финансовых потерь для клиента и добиться полной победы в судах.

Клиент: Банк «Траст» (ПАО)

Финансовая оценка: 5,8 млрд руб.

Юридическая фирма: РКТ

Описание: Банкротство 11 юридических лиц, составляющих ГК «Ростагро» — крупный агропромышленный холдинг и производитель в Саратовской и Пензенской областях, основной сельскохозяйственный актив клиента. Основное направление деятельности — выращивание, хранение и реализация зерновых, зернобобовых и масличных культур. ГК входит в топ-20 крупнейших землевладельцев России по версии BEFL.

Юридическая фирма РКТ выполняла в проекте следующие задачи: поиск и формирование конкурсной массы, ее защита от судебных притязаний со стороны третьих лиц, продолжение финансово-хозяйственной деятельности, привлечение к субсидиарной ответственности бывших бенефициаров и оспаривание с ними сделок, защита банка «Траст» как текущего бенефициара от требований о привлечении к субсидиарной ответственности и оспаривания сделок, разрешение разногласий с ФНС о порядке уплаты налога на прибыль и НДС к выгоде заказчика, продажа сельскохозяйственного комплекса по максимальной стоимости на торгах и защита результатов торгов от оспаривания.

За последний год удалось защитить состоявшиеся торги и конкурсную массу должника от судебных притязаний Росимущества и третьих лиц. В рамках проекта между бывшими и текущими бенефициарами было заключено соглашение об урегулировании 204 взаимных претензий и споров, находящихся на рассмотрении разных судов, разной подсудности и разных инстанций, путем заключения мировых соглашений, отказов от требований/жалоб и рассмотрений по существу, которые реализовывались в определенном порядке. Закон не предусматривает возможность связать исполнение даже двух мировых соглашений в рамках одной подсудности, отказ от некоторых требований, как правило, является недобросовестным поведением, а суды апелляционной и кассационной инстанции ограничены короткими процессуальными сроками.

В отсутствие нормативного регулирования удалось достичь результата, который является, по оценке РКТ, единственным настолько масштабным соглашением об урегулировании споров в истории современной России. В результате его реализации в конкурсную массу должника поступило 1,2 млрд руб., бОльшую часть из которых получили клиент и ФНС России.

Клиент: АО «Россельхозбанк»

Финансовая оценка: 53 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: АО «РСХБ» является кредитором АО «Нефтяная компания "Дулисьма"». После того как суд по заявлению ФНС ввел в отношении АО «НК "Дулисьма"» процедуру наблюдения, банк предъявил свои требования о включении в реестр. Общий размер требований составил около 53 млрд руб.

Задача по установлению требований банка осложнялась как значительным размером требований, так и тем, что уже после введения наблюдения по заявлению ФНС, но до рассмотрения заявления банка о включении в реестр апелляционный суд стал рассматривать заявление ФНС о банкротстве должника по правилам первой инстанции и приостановил производство по делу о банкротстве до разрешения другого судебного дела. Суд первой инстанции признал требование банка обоснованным, но апелляционный суд оставил заявление банка о включении в реестр без рассмотрения, указав, что заявление банком требований является преждевременным.

Команда Forward Legal добилась отмены апелляционного постановления об оставлении требования банка без рассмотрения и доказала обоснованность включения требований клиента в реестр кредиторов в полном объеме.

Клиент: ПАО АКБ «Абсолют Банк»

Финансовая оценка: 750 млн руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: В рамках банкротства ООО «Абсолют» Арбитражный суд г. Москвы суд привлек к субсидиарной ответственности за непередачу документов бывшего генерального директора должника Мурада Шихмагомедова. Однако конкурсный управляющий ООО «Абсолют» и «Абсолют Банк» (кредитор) также потребовали привлечь к субсидиарной ответственности фактического бенефициара ООО «Абсолют» Эдуарда Киценко. Абсолют Банк представляла команда Forward Legal в лице старшего партнера Алексея Карпенко, адвокатов Олега Шейкина и Тимура Тажирова.

Заявители представили доказательства, что Шихмагомедов был назначен руководителем должника номинально с целью не передать документацию должника, чтобы потом понести за это субсидиарную ответственность, оградив от нее бенефициара должника.

Суды трех инстанций отказали в привлечении Э. Киценко к ответственности, сославшись на то, что презумпция пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве распространяется только на лиц, ответственных за хранение и передачу документации должника. Э. Киценко к таким лицам не относится.

Верховный суд РФ с таким формальным подходом нижестоящих инстанций не согласился и указал, что при доказанности номинального статуса руководителя должника, не передавшего документацию, бенефициар обязан раскрыть суду реального руководителя. Если бенефициар этого не сделает, презюмируется, что именно он является выгодоприобретателем непередачи документации, в связи с чем бенефициар подлежит привлечению к субсидиарной ответственности. Разрешение этого принципиального вопроса на уровне Верховного суда важно не только для участников этого дела, но и для всех игроков банкротного рынка.

Клиент: ПАО Банк «Зенит»

Финансовая оценка: 1,4 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Данное дело касается методологии определения суммы погашения требований залогового кредитора в банкротстве залогодателя—третьего лица.

Банк «Зенит» является кредитором компаний группы «Ангстрем». Обязательства АО «Ангстрем» обеспечены залогом его акций, которые принадлежат обществам КФГ и «Ангстрем-Инвест». После того как у АО «Ангстрем» наступил дефолт по кредитным обязательствам, а КФГ и «Ангстрем-Инвест» были признаны банкротами, суды включили в реестр требований кредиторов требования банка «Зенит» к КФГ и «Ангстрем-Инвест». Требование было включено в учетном размере номинальной стоимости акций. Акции были выставлены на публичные торги по рыночной цене, которая значительно превышает номинальную.

В ходе торгов третье лицо заявило намерения погасить требования всех кредиторов КФГ и «Ангстрем-Инвест». Суды трех инстанций решили, что требования банка должны погашаться в размере, включенном в реестр требований кредиторов (то есть в размере номинальной стоимости акций). Команда Forward Legal добилась отмены всех судебных актов в Верховном суде РФ и направления споров на новое рассмотрение

Команда доказала, что при погашении требований банка определяющее значение имеет рыночная стоимость залога, а не учетный размер требований, включенных в реестр кредиторов. Победа в Верховном суде РФ позволила возобновить дела о банкротстве и провести торги акциями по рыночной цене, удовлетворив требования банка в справедливом размере.

Клиент: ПАО «Мосэнерго»

Финансовая оценка: 2,5 млрд руб.

Юридическая фирма: АБ «Казаков и партнеры»

Описание: Бюро представляло интересы ПАО «Мосэнерго» в процедуре банкротства МП «Химкинская теплосеть» — некогда крупнейшей в Московской области теплоснабжающей организации.

В рамках обособленного спора адвокаты доказали отсутствие оснований для проведения повторной оценки стоимости имущественного комплекса, несмотря на наличие разногласий на сумму более 1 млрд руб., кроме того, было доказано отсутствие оснований для признания недействительным решения собрания кредиторов об утверждении положения о продаже имущественного комплекса. Определение суда первой инстанции устояло в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Реализация проекта напрямую зависела от итогов рассмотрения спора, поскольку в случае удовлетворения заявления имущественный комплекс в составе социально значимого имущества мог быть разделен на отдельные лоты, что существенно осложнило бы возможность его реализации. Дело было осложнено необходимостью соблюдения баланса частных и публичных интересов, а также административным ресурсом, поскольку интересам ПАО «Мосэнерго» в отношении имущественного комплекса (стоимость 3,8 млрд руб.), противопоставлено требование администрации г. о. Химки о передаче имущества в собственность муниципалитета на безвозмездной основе. Благодаря работе адвокатов удалось реализовать имущественный комплекс на максимально выгодных условиях, а также полностью погасить требования ПАО «Мосэнерго» (основной долг и мораторные проценты).

Клиент: АО «Акционерный банк «Россия»

Финансовая оценка: 12 млрд руб.

Юридическая фирма: АБ «S&K Вертикаль»

Описание: Банкротство АО «Звезда-Энергетика» (одного из крупнейших подрядчиков, специализирующегося в том числе на строительстве атомных электростанций) является ключевым делом в РФ, в связи с тем что вопрос о введении первой процедуры банкротства рассматривался на протяжении пяти лет. В результате затяжной борьбы за начало банкротства к апрелю 2023 года (дата введения конкурсного производства) должник утратил все свои активы, а также сведения о бухгалтерском и налоговом учете до 2022 года, а все лица из группы компаний фактически завершили собственные процедуры банкротства.

Бюро представляет интересы мажоритарного кредитора АО «АБ "Россия"» (более 4 млрд руб.). С учетом особенностей проекта стратегия работы команды отошла от неэффективной в данном случае модели оспаривания сделок с аффилированными компаниями (ввиду их собственных банкротств) и вынуждена была прибегнуть к поиску альтернативных путей пополнения конкурсной массы за счет лиц, воспользовавшихся пятилетним сроком введения процедуры и перенесшим на себя все центры прибыли предприятия-должника, обладавшего к моменту начала банкротства в 2017 году активами более чем на 12 млрд руб.

При фактическом блокировании лицами, контролирующими должника, возможности сбора информации о финансовой деятельности должника внедрение в работу Legal Tech, разработанных бюро, позволило не только сформировать суждение о реальности хозяйственных отношений за десять лет работы должника, но и определить потенциальных бенефициаров такой деятельности, а также лиц, ответственных за существенное ухудшение состояния. Разработанная стратегия уже принесла банку победы в деле о банкротстве.

Клиент: НАО «Красная поляна», «Сембол»

Финансовая оценка: 68,6 млрд руб.

Юридическая фирма: «Инфралекс»

Описание: ООО «ТрансКомСтрой» — основной подрядчик на строительстве объектов на Красной Поляне для Олимпиады в Сочи 2014 года. Вскоре после завершения Олимпиады подрядчик был признан банкротом. В деле о банкротстве «Инфралекс» представляет НАО «Красная поляна» (основной заказчик работ должника) и «Сембол» (крупнейшая в Турции строительная компания, реализующая многомиллиардные проекты в Турции, Казахстане, ОАЭ и ряде других стран, учредитель одного из участников должника). Было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности «Красной поляны», «Сембол». Юристам «Инфралекс» удалось: для «Красной поляны» — включить требования на сумму более 5,1 млрд руб., благодаря чему доверитель стал мажоритарным кредитором, а также получить отказ во взыскании более 68,6 млрд руб. в рамках споров об оспаривании сделок и субсидиарной ответственности; для «Сембол» — получить отказ в привлечении к субсидиарной ответственности на сумму более 8,6 млрд руб.

Дело является прецедентным, поскольку впервые в практике суды освободили менеджмент от ответственности за неподачу заявления о банкротстве: должник осуществлял строительство инфраструктурного проекта стратегической важности. Возбуждение дела о банкротстве в таких условиях повлекло бы остановку строительства и колоссальный ущерб публичным интересам и репутации России в мире международных спортивных событий. Суды пришли к выводу, что участие в строительном проекте ответчиков не причинило вред кредиторам. Мониторинг выполнения должником строительных работ является стандартной практикой для заказчиков, технических консультантов и банков и не свидетельствует о контроле хозяйственной деятельности компании.

Клиент: Google Ireland

Финансовая оценка: около 33 млрд руб.

Юридическая фирма: Nextons

Описание: В июне 2022 года ООО «Гугл» обратилось в АС г. Москвы с заявлением о признании себя банкротом, указав, что размер его денежных обязательств перед кредиторами составляет свыше 18 млрд руб. Определением АС г. Москвы в отношении должника введено наблюдение. В реестр требований кредиторов должника заявлено большое количество требований кредиторов, в том числе заявление НАО «Царьград медиа» о включении в реестр требований кредиторов как ординарной задолженности судебной неустойки в размере около 33 млрд руб.

Команда Nextons представляла Google Ireland Limited, привлеченное к участию в обособленном споре по рассмотрению требования НАО «Царьград медиа». По итогам рассмотрения данного обособленного спора требования НАО «Царьград медиа» включены в третью очередь с понижением — как финансовая санкция, а не как основной долг. Определение первой инстанции было обжаловано всеми сторонами обособленного спора, который на данный момент находится на этапе апелляционного рассмотрения. При рассмотрении данного дела подлежит разрешению целый ряд сложных вопросов, находящихся на стыке материального и процессуального права, касающихся правил начисления судебной неустойки (астрента) в отношении компании-банкрота. С высокой степенью вероятности итоги данного дела повлияют на правоприменительную практику. Банкротство ООО «Гугл» является первым банкротством международной IT- и интернет-компании в России и может существенно повлиять на отрасль.

Клиент: ПАО «Совкомбанк»

Финансовая оценка: 53,6 млрд руб.

Юридическая фирма: a.t.Legal

Описание: Юристы a.t.Legal осуществили полное юридическое сопровождение клиента в деле о банкротстве ООО «Сеть "Связной"» в арбитражных судах, включая подготовку и представление в суд всех необходимых документов, в том числе жалоб, а также судебное представительство с целью максимального удовлетворения требований клиента за счет имущества должника.

Задачи юристов в реализации проекта: недопущение включения в реестр кредиторов необоснованных требований со стороны других кредиторов, контроль за процедурой банкротства, предоставляемый мажоритарному кредитору. Цель по включению требований клиента в реестр кредиторов ООО «Сеть "Связной"» достигнута в намеченном объеме, что позволило ПАО «Совкомбанк» приобрести статус мажоритарного кредитора в деле о банкротстве ООО «Сеть "Связной"», позволяющий защищать его интересы в процедуре наиболее эффективно.

Клиент: Экс-акционеры и бывшие топ-менеджеры ПАО «Промсвязьбанк» Ананьев Д. Н., Ананьев А. Н., Волошкина Т. В., Козеренко Е. В.

Финансовая оценка: 282 млрд руб.

Юридическая фирма: КА «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: Представление интересов двух экс-акционеров и двух бывших топ-менеджеров ПАО «Промсвязьбанк» в споре о возмещении убытков на 282 млрд руб.

Претензия банка основана на том предположении, что бывший менеджмент совершал необоснованный вывод активов из банка. Претензия по убыткам также связана и с расходами ЦБ по поддержанию финансовой устойчивости банка. Данный вид ущерба является новым для законодательства: убытки были заявлены после того, как банк стал государственным — таким образом, этот случай создает прецедент.

Прецедентный характер дела проявлен в целом ряде аспектов: ответственность менеджеров за бездействие, убытки по докапитализации банка ЦБ РФ, аресты на имущество третьих лиц и пр. Это дело создает прецедент в банковской отрасли и становится знаковым для применения законодательства о корпорациях и банкротстве, поскольку основано на вмешательстве государства в частноправовую сферу.

Результат: выиграно на 100% для двух экс-менеджеров, выиграно в части для двух экс-акционеров. Рассмотрение дела было разбито на шесть отдельных эпизодов, каждый из которых рассматривался как отдельное дело без вынесения решения по отдельным эпизодам. По итогам разбирательств, длившихся более четырех лет, в удовлетворении требований истца к Волошкиной Т. В.— 41 млрд руб., Козеренко Е. В.— 96 млрд руб. отказано в полном объеме. Суд взыскал с Ананьева Д. Н. 89 млрд руб., с Ананьева А. Н.— 91 млрд руб., однако бОльшая часть требования истца была признана необоснованной.

Клиент: Группа ПСН

Финансовая оценка: 5,4 млрд руб.

Юридическая фирма: КА «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: ПАО «Промсвязьбанк» обратилось с иском о восстановлении кредитной задолженности в сумме 5,4 млрд руб. Банк ссылался на то, что в результате неправомерных действий бенефициара кредиты были погашены деньгами самого банка, что было сокрыто 36 притворными транзитными платежами 13 субъектов.

Правовое основание заявленных требований — притворность сделок, совершение прикрываемой сделки со злоупотреблением правом.

Специфика спора выражена в его предмете: признание 36 притворных платежей на 5,4 млрд руб. единой прикрываемой сделкой по переводу долгов (п. 2 ст. 170 ГК РФ) вне рамок дела о банкротстве, восстановление задолженности перед банком по трем кредитным договорам. Значимость спора для правовой системы выражена в формировании редких подходов сразу по четырем вопросам: о признании притворной цепочки платежей как надлежащего способа защиты, возможности оспаривания вне рамок дела о банкротстве отдельно взятых платежей (а не сделок), возможности оспаривать в притворной цепочке сделку, силу которой просили сохранить в другом деле (эстоппель), конкуренции сроков исковой давности: специальный срок для оспаривания сделок по размещению ценных бумаг — шесть месяцев, специальный срок для состава п. 2 ст. 170 ГК РФ — три года, а специальный срок по п. 1 ст. 168 ГК РФ — один год.

Размер долга, который мог быть восстановлен перед банком,— 5,4 млрд руб., в случае удовлетворения иска существовал риск возбуждения дела о банкротства в отношении всех компаний группы.

Дело выиграно на 100%. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Клиент: ООО «Предприятие строительных работ энергетики»

Финансовая оценка: 1,4 млн руб.

Юридическая фирма: BFL | Арбитраж.ру

Описание: В деле о банкротстве возникли разногласия относительно очередности погашения налога на прибыль с продажи имущества должника. Конкурсный управляющий настаивал на отнесении такого налога к «зареестровым» требованиям. Судебные инстанции, в том числе ВС РФ, отказали. Поэтому была подготовлена и направлена жалоба в КС РФ, рассмотренная по существу.

Значимость решений для экономического оборота заключается в ограничении интересов налогового органа, защите интересов других кредиторов. Позиция значима и для банков — основных кредиторов в деле о банкротстве, получающих доход от реализации предмета залога. В конечном счете это влияет на условия кредитования предпринимателей. Также Минэкономразвития во исполнение данного постановления КС РФ разработало законопроект о внесении изменений в закон.

Прецедентный характер спора заключается в том, что сформированная позиция использована ВС РФ для разрешения спора (№А09–15885/2017). Выводы, сформулированные КС РФ, используются также в спорах по восстановленному НДС в делах о банкротстве.

Клиент: Наталья Касперская и группа компаний «ИнфоВотч» (АО «ИнфоВотч», ООО «Лаборатория Наносемантика», ООО «Ашманов и партнеры», АО «Крибрум» и др.)

Финансовая оценка: 281 млн руб.

Юридическая фирма: BFL | Арбитраж.ру

Описание: Клиент являлась мажоритарным участником Нэклис-банка, владея крупной долей в уставном капитале через подконтрольную иностранную компанию. У группы компаний, основателем и совладельцем которых являлась клиент, а также у компаний, аффилированных с ее супругом, в банке были открыты расчетные счета.

После отзыва ЦБ РФ лицензии у Нэклис-банка и ввода конкурсного производства ГК АСВ обратилась в суд с заявлениями о признании операций, произведенных по счетам связанных с клиентом и ее супругом компаний, недействительными сделками по мотиву предпочтительности.

Всего рассматривалось 18 споров в отношении девяти компаний, так или иначе связанных с клиентом. Задача осложнялась тем, что юристы Арбитраж.ру были привлечены, когда 12 из 18 споров находились на стадии апелляции. После безуспешного прохождения трех судебных инстанций 11 подготовленных юристами Арбитраж.ру кассационных жалоб были переданы на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

ВС РФ принял доводы юристов: судебные акты трех инстанций были отменены, а споры направлены на новое рассмотрение. Еще по четырем спорам удалось добиться отмены судебных актов об оспаривании сделок в окружном суде.

В результате работы юристов «Арбитраж.ру» клиент и связанные с ней компании были защищены от взыскания более 281 млн руб., а принятые Верховным судом акты по делу стали практикообразующими, попав в Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 год (утвержден президиумом ВС РФ 26 апреля 2023 года).

Клиент: Triumph Development Limited

Финансовая оценка: 87 млрд руб.

Юридическая фирма: «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»

Описание: ООО ТОМЕТ является одним из четырех крупнейших производителей (поставщиков) метанола в РФ, используемого в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности.

Дело о банкротстве ООО ТОМЕТ является продолжением корпоративного конфликта за контроль над ПАО «Тольяттиазот» — одного из самых известных и длительных корпоративных конфликтов в истории современной России, возникшего между компанией «Уралхим», акционером «Тольяттиазота», и мажоритарными акционерами.

Кульминацией данного корпоративного конфликта явилось возбуждение уголовного дела по заявлению компании «Уралхим», которое завершилось вынесением приговора, вызвавшего многочисленные споры. Приговор широко обсуждался и получил огромное количество негативных откликов в профессиональных кругах, его неоднократно сравнивали и ставили в один ряд с известнейшими приговорами по так называемым делам ЮКОСа и «Кировлеса».

ООО ТОМЕТ было объявлено банкротом, в отношении данного лица было открыто конкурсное производство, в связи с чем кредитор и конкурсный управляющий предъявили требования об оспаривании сделок. Дело о банкротстве прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Коммерческие споры

Клиент: АО «АБ ИнБев Эфес»

Финансовая оценка: более 730 млн руб.

Юридическая фирма: Адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ)

Описание: В 2021 году самарский дистрибутор ООО «Пальмира Волга» подало к АО «АБ ИнБев Эфес» (одной из крупнейших пивоваренных компаний России) иск о взыскании задолженности по договору оказания услуг по продвижению товаров, ссылаясь на то, что ими не были получены стимулирующие выплаты и скидки на реализованную пивоваренную продукцию. Общая сумма спора превысила 730 млн руб. Суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, признали требования необоснованными и отказали в иске.

Решение по этому делу является прецедентным для всего FMCG-рынка и дальнейшего развития отношений между производителями и дистрибуторами, поскольку предотвращает нарушение прав производителей и получение дистрибуторами «сверхприбылей» за счет продажи продукции конечным покупателям по заниженным ценам и возмещения этих скидок за счет производителя.

Благодаря разработанной адвокатами АБ ЕПАМ стратегии и правовой позиции удалось предотвратить недобросовестное использование модели отношений между контрагентами, а также поддержать критически важный вывод о невозможности переложения на производителя коммерческих рисков дистрибутора и необходимости соблюдения баланса интересов сторон.

Клиент: МТС Банк

Финансовая оценка: $35,5 млн

Юридическая фирма: Delcredere

Описание: 16 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск МТС Банка к бельгийскому депозитарию Euroclear и постановил взыскать с ответчика $35,571 млн убытков. Кредитная организация, помимо взыскания убытков, требовала также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на $2,325 млн. Третьим лицом по иску выступал Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Убытки связаны с выплатами по ценным бумагам, которые заблокированы в Euroclear. Ранее банк обращался в Бельгию за получением лицензии, но ответа не получил.

Дело МТС Банка против Euroclear — второй случай, когда российский суд согласился взыскать с европейского депозитария убытки из-за блокировки активов. Первым был иск банка «Санкт-Петербург».

Клиент: ООО «Велесстрой»

Финансовая оценка: 2,2 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: «Велесстрой» являлся субподрядчиком по договору, заключенному в рамках исполнения EPC-контракта по строительству завода, стоимость проекта более 150 млрд руб. В феврале 2022 года в рамках исполнения договора субподряда возникли сложности с оплатой выполненных субподрядчиком и принятых работ, а летом 2022 года исполнение договора субподряда было приостановлено. Впоследствии и сам EPC-контракт был прекращен.

Дело осложнялось применением английского права, наличием банковских гарантий, по которым заказчик мог безосновательно предъявить требование, а также нестандартными для российских подрядных норм договорными положениями, в том числе о документообороте при приемке работ.

Команде Forward Legal удалось добиться полного удовлетворения требований в двух инстанциях. Команда выстроила судебную стратегию таким образом, чтобы на досудебной стадии получить все доказательства, подтверждающие обоснованность требований, чтобы сократить время рассмотрения дела в суде. Forward Legal организовала подготовку досудебной экспертизы в рамках обеспечения доказательств у нотариуса. Особенность такой экспертизы состоит в том, что эксперты предупреждаются нотариусом об уголовной ответственности, как и в случае с судебной экспертизой. На подготовку заключения в связи с объемами строительства ушло четыре месяца из-за колоссальных объемов строительства. В ходе дела команда добилась получения обеспечительных мер в суде апелляционной инстанции. В результате суды двух инстанций удовлетворили иск в полном объеме, судебная экспертиза по делу не назначалась.

Клиент: Афипский НПЗ

Финансовая оценка: 8 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Афипский нефтеперерабатывающий завод являлся поручителем по кредитному договору. После того как основной заемщик по этому договору был признан банкротом, бремя погашения долга в размере 8 млрд руб. могло полностью перейти на завод. В рамках данного дела с завода взыскивали этот долг. Дело существенно осложнялось тем, что завод в другом споре не смог доказать, что договор поручительства является недействительной сделкой, поэтому был высокий риск взыскания денежных средств.

Команде Forward Legal удалось добиться существенного снижения суммы взыскиваемого долга (с 8 млрд до 3 млрд руб.) в двух инстанциях. Для усиления позиции команда Forward Legal в банкротстве основного заемщика в интересах завода подала жалобу в ВС РФ на включение требований кредитора в реестр. В ВС РФ адвокаты Forward Legal смогли доказать, что кредитор, являющийся цессионарием по кредитному договору и одновременно аффилированным лицом с заемщиком, действовал недобросовестно при покупке требований у банка, преследуя цель нарастить долг за счет штрафных санкций в ущерб заводу. В итоге ВС РФ констатировал, что цессионарий на самом деле не выкупил требования у банка, а полностью их погасил.

Победа в ВС РФ позволила адвокатам отменить в кассационном порядке взыскание даже уменьшенного до 3 млрд руб. долга и добиться направления спора на новое рассмотрение в первую инстанцию с высокими шансами получить решение о полном отказе в исковых требованиях.

Клиент: ООО «Мерлион»

Финансовая оценка: 2,3 млрд руб.

Юридическая фирма: BGP Litigation

Описание: Команда юристов BGP Litigation отстояла в трех инстанциях интересы компании «Мерлион», крупнейшей российской компании на рынке IT и дистрибутора компьютерной техники и смежных товаров, в споре с реселлером, возникшем из-за ухода с рынка американского производителя ПО. «Мерлион» является дистрибутором компьютерной техники и продукции, в том числе дистрибутором товаров американской компании VMware (мировой лидер в области виртуализации и облачных инфраструктур). Товары VMware реализуются через продажу сертификатов производства VMware. 2 марта 2022 года компания VMware объявила о прекращении в одностороннем порядке своей деятельности на территории РФ, в результате чего конечные пользователи перестали получать доступ к услугам техподдержки, оказываемым посредством доступа к онлайн-кабинету в системе VMware. В результате некоторые покупатели обратились к «Мерлион» как дистрибутору с требованиями возмещения убытков и неосновательного обогащения, с требованиями в том числе обратился и ресселер АО «Ай-Теко». Проанализировав договоры «Мерлион» с VMware и с приобретателями сертификатов, а также правоприменительную практику, юристы BGP Litigation смогли доказать, что «Мерлион» отвечает лишь за качество товара (сертификатов) и не несет ответственности за действия VMware и прекращение техподдержки. Три инстанции поддержали аргументы, представленные юристами BGP Litigation, и отказали в требованиях к «Мерлион» в полном объеме. Победа в этом споре улучшает процессуальную позицию компании в аналогичных делах и создает позитивную практику для других компаний, оказавшихся в аналогичном положении после ухода зарубежного бизнеса с российского рынка.

Клиент: «Ямал СПГ» (Группа НОВАТЭК)

Финансовая оценка: 5 млрд руб.

Юридическая фирма: LEVEL Legal Services

Описание: Юристы практики разрешения споров и расследований LEVEL Legal Services являются ведущими консультантами по спору, связанному с отказом российской «дочки» иностранного контрагента от исполнения долгосрочного договора по обслуживанию оборудования нашего клиента ввиду введения зарубежных ограничительных мер. Команда юристов осуществляет стратегическое консультирование клиента по конфигурации возможных разбирательств против ответчика, а также немедленных действий, необходимых для обеспечения защиты интересов клиента и предотвращения отчуждения ответчиком существенных активов в России.

В ноябре 2023 года юристы одержали победу в суде апелляционной инстанции, где удалось удержать полученные обеспечительные меры в размере более 4,9 млрд руб. в поддержку арбитража МТП со ссылками на факты прекращения деятельности ответчика в России, что создавало риски имущественным интересам клиента. Суд с учетом обстоятельств дела полностью арестовал все активы ответчика в России и отверг аргументацию, что такие действия якобы могут привести к его банкротству.

Спор является крайне значимым для клиента и отрасли российской газодобывающей промышленности в целом, поскольку его цель — предотвращение недобросовестных действий иностранных контрагентов по неправомерному одностороннему расторжению долгосрочных договоров с российскими клиентами на основании зарубежных санкций, что ставит под угрозу реализацию системно важных проектов в российской газовой отрасли.

Корпоративные споры

Клиент: ООО «Майрест»

Финансовая оценка: 1,6 млрд руб.

Юридическая фирма: Адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ)

Описание: Адвокаты АБ ЕПАМ защитили интересы ООО «Майрест», крупнейшего в России ресторанного холдинга (во франчайзинговый портфель компании входят такие бренды, как KFC / «Ростикс», Pizza Hut, Burger King), в рамках спора о признании и применении последствий недействительности сделки по приобретению бизнеса под франшизой KFC в Краснодарском крае и Адыгее на сумму свыше 1,6 млрд руб.

В 2017 году между доверителем бюро и собственником 22 ресторанов под торговой маркой KFC на юге России была заключена комплексная сделка по продаже всего бизнеса, в результате чего доверитель заплатил более 1,6 млрд руб. Впоследствии в результате многочисленных претензий Федеральной налоговой службы к оппоненту со стороны подконтрольной ему офшорной компании из Белиза был предъявлен иск к доверителю о признании сделки по продаже бизнеса недействительной и применения последствий недействительности, который был рассмотрен Арбитражным судом Краснодарского края.

В деле участвовало более 30 крупных компаний регионального и федерального уровней, в том числе торговые центры Краснодарского края, где располагались рестораны KFC.

Юристы бюро разработали стратегию, благодаря которой удалось доказать добросовестность доверителя при приобретении бизнеса, пропуск срока исковой давности со стороны истцов, а также отсутствие права на иск у офшорной компании. Кроме того, в ходе адвокатского расследования и взаимодействия с торговым реестром Белиза адвокатам АБ ЕПАМ удалось представить неопровержимые доказательства того, что компания-истец не существует в принципе.

Клиент: ПАО «Мечел», ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

Финансовая оценка: $244 млн

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (дочернее предприятие ПАО «Мечел») является заемщиком по иностранному кредиту, заключенному с банком BNP Paribas S.A. ПАО «Мечел» выступило гарантом (поручителем) по данному кредиту. В обеспечение обязательств было заложено недвижимое и движимое имущество Челябинского металлургического комбината и акции самого комбината.

В 2023 году АО «Газпромбанк» заявило требования о взыскании долга по кредиту и об обращении взыскания на имущество непосредственно к ПАО «Мечел» и ПАО ЧМК со ссылкой на антисанкционное регулирование — Указ президента от 5 июля 2022 года №430 и разъяснения Центрального банка РФ. АО «Газпромбанк» не является кредитором по договору, однако настаивало, что его можно признать таковым в связи с тем, что BNP Paribas S.A. не исполняет обязательства перед банком по договору фондируемого участия в кредите.

Дело существенно осложнялось тем, что кредит был структурирован по иностранному праву, при этом против позиции ответчиков были разъяснения Центрального банка России. Дело является прецедентным для российской судебной практики.

Команда Forward Legal разработала сложную процессуальную стратегию в защиту интересов клиента. В последующем клиент Forward Legal заключил с АО «Газпромбанк» мировое соглашение, что позволило избежать одномоментного взыскания существенной суммы $244 229 248 и потери заложенного имущества.

Клиент: ООО «Трастфорекс»

Финансовая оценка: более 19 млн руб.

Юридическая фирма: Delcredere

Описание: Победа Delcredere в ВС РФ по спору о взыскании неустойки за недостоверные заверения в договоре купли-продажи долей в ООО «Трастфорекс».

ВС РФ рассмотрел неоднозначный вопрос о толковании судами института заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК). Доверитель Delcredere приобрел 100% долей в уставном капитале ООО «Трастфорекс». Позже Банк России отозвал лицензию у компании из-за нарушений, допущенных продавцами до продажи общества. Покупатель потребовал у контрагентов неустойку в размере более 19 млн руб. (цена долей). Суды отказали. Жалоба доверителя была передана на рассмотрение ВС РФ.

Юристам Delcredere удалось убедить ВС РФ, что заверения могут быть даны не только о свершившихся фактах, но и о правовых квалификациях и состояниях как сторон сделки, так и третьих лиц, даже если продавец не имеет возможности проверить то, в чем заверяет покупателя. ВС передал дело на новое рассмотрение, где суд первой инстанции полностью удовлетворил иск клиента Delcredere о взыскании с продавцов договорной неустойки.

Клиент: один из акционеров АО «Петербургский нефтяной терминал»

Финансовая оценка: 35 млрд руб.

Юридическая фирма: АБ «S&K Вертикаль», юридическая группа «Парадигма»

Описание: АБ «S&K Вертикаль» представляет интересы акционера и председателя совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» — одного из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. В рамках корпоративного конфликта между акционерами, оппоненты — другой акционер и члены совета директоров, являющиеся представителями иностранных государств,— совершили ряд действий, направленных на блокирование деятельности общества. Сложность корпоративных отношений обусловлена распределением пакетов акций между российским акционером и акционером из иностранного государства в пропорции 50/50. Целью проекта является защита корпоративных прав клиента и обеспечение нормального функционирования общества. В рамках одного из судебных дел удалось доказать, что принятые советом директоров решения по одному из ключевых направлений деятельности общества являются законными и принятыми в рамках компетенции совета директоров. Важными являются выводы суда о том, что игнорирование «недружественными» членами совета директоров данного заседания и ссылка на доводы о позднем получении уведомлений и ненаправление материалов данным членам совета директоров к предстоящему заседанию не являются основанием для признания недействительными ключевых решений совета директоров по управлению обществом.

Клиент: ПАО «Вымпелком»

Финансовая оценка проекта: свыше 4 млрд руб.

Юридическая фирма: ALUMNI Partners

Описание: Команда ALUMNI Partners успешно отстояла интересы клиента в первой и апелляционных инстанциях по спорам о взыскании купонного дохода и процентов по еврооблигациям, эмитентом которых является VEON Holdings B.V. Судебные споры были инициированы российскими держателями еврооблигаций VEON Holdings B.V., которые не получили купонный доход по еврооблигациям ввиду их «санкционной» блокировки с марта 2022 года на счетах центрального депозитария (НКО АО НРД), открытых в иностранных расчетно-клиринговых центрах (Euroclear / Clearstream), на основании норм ГК РФ (ст. 1 и ст. 5) и «санкционного» Указа президента РФ от 5 июля 2022 года №430.

Юристами ALUMNI Partners была разработана стратегия по защите интересов клиента, включающая разработку правовой позиции, подготовку процессуальных документов (в том числе взаимодействие с экспертом в области финансовых инструментов для подготовки научного заключения, а также подготовку презентационных материалов для суда) и судебное представительство.

В результате команде ALUMNI Partners удалось как внесудебными методами (выкуп еврооблигаций), так и в суде доказать, что ПАО «Вымпелком», будучи дочерней компанией VEON Holdings B.V., иностранного эмитента, не может отвечать по его обязательствам перед держателями еврооблигаций, а также, что Указ президента РФ от 5 июля 2022 года №430 не подлежит применению к ПАО «Вымпелком», поскольку данная компания, несмотря на аффилированность с VEON Holdings B.V., не имеет «обязательств, связанных с еврооблигациями», эмитированными данной иностранной компанией.

Суды поддержали позицию команды ALUMNI Partners о невозможности взыскания просроченных купонных выплат и штрафных санкций с дочерней компании (ПАО «Вымпелком») иностранного эмитента еврооблигаций (VEON Holdings B.V.) на основании Указа президента РФ от 5 июля 2022 года №430. Вынесенные судебные акты по спорам являются крайне значимыми для экономического оборота, поскольку исключают ответственность российских компаний, которые не получали достаточной выгоды от размещения еврооблигаций, за действия лиц из «недружественных» стран.

Спор был существенно осложнен отсутствием сложившейся практики по рассматриваемому вопросу, в том числе по применению / толкованию Указа президента РФ от 5 июля 2022 года №430, а также изменением действующего регулирования со стороны президента РФ, Банка России, Минфина России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ в режиме реального времени. Вынесенные судебные акты на данный момент являются единичными и практикообразующими, поскольку ранее не имелось случаев отказа в удовлетворении подобных исковых требований к российским юридическим лицам, связанным с иностранным эмитентом, основанных на Указе президента РФ от 5 июля 2022 года №430.

Международные споры

Клиент: ООО «РусХимАльянс» (РХА)

Финансовая оценка: 147 млрд руб.

Юридическая фирма: ELWI

Описание: РХА предъявил иск в Арбитражный суд СПб и ЛО о взыскании 147 млрд руб. солидарно с немецкого подрядчика Linde GmbH («Линде») и его материнской компании Linde PLC., а также их дочерних российских обществ за неотработанные авансы и убытки, вызванные расторжением контракта на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Иск также касался обращения взыскания на доли и иное имущество, принадлежащее российским дочерним и «внучатым» обществам ответчиков.

ELWI успешно представляли интересы РХА на всех этапах судебного процесса, включая судебные заседания в трех инстанциях по обеспечительным мерам, предварительные заседания по вопросам установления юрисдикции российского суда и досудебные процедуры с Linde PLC и «Линде», подготовку и подачу иска о взыскании авансов и убытков с «Линде».

На данный момент юристам удалось добиться принятия Арбитражным судом СПб и ЛО беспрецедентных обеспечительных мер и ареста всех активов группы компаний «Линде». Также они достигли установления российским судом своей юрисдикции и отказа в удовлетворении ходатайства «Линде» об оставлении иска РХА без рассмотрения в связи с наличием арбитражной оговорки в пользу Гонконгского международного арбитражного центра. Кроме того, успешно привлечены в качестве солидарных ответчиков по иску иностранных компаний группы «Линде» Linde PLC и Linde UK Holding No 2 Limited, а также Commercium Immobilien-und Beteiligungs-GmbH.

Судебные решения по данному делу стали прецедентными по нескольким аспектам. Во-первых, это первый случай применения российской юрисдикции при арбитражной оговорке, отсылающей к юрисдикции ГМАЦ и применимому процессуальному праву Гонконга. Во-вторых, приняты крупнейшие обеспечительные меры в истории российской судебной системы в отношении имущества иностранного бизнеса в РФ стоимостью свыше €1 млрд. В-третьих, рассматривается крупнейший текущий спор по применению статьи 11 Регламента ЕС №833/2014 к контрактам европейских подрядчиков с российскими лицами. Наконец, это первый случай привлечения иностранных дочерних и «внучатых» компаний в качестве солидарных ответчиков по иску в РФ.

Клиент: ликвидаторы Miracle World Ventures Limited

Финансовая оценка: 4 млрд руб.

Юридическая фирма: LEVEL Legal Services

Описание: Юристы LEVEL Legal Services действуют в интересах гибралтарских ликвидаторов обанкротившейся международной криптобиржи Globix. В настоящее время банкротство ведется на Гибралтаре, откуда был инвестирован наибольший объем средств. В ходе процедуры банкротства выяснилось, что как минимум около $43 млн (более 4 млрд руб.) в виде криптоактивов из средств инвесторов было выведено в преддверии банкротства, включая юрисдикции стран СНГ.

Данный проект является одним из немногих случившихся в последнее время крупных международных банкротств криптобирж, сопряженных со значительным выводом криптоактивов в пользу иностранных лиц. Дело является подтверждением того, что российские юридические фирмы, несмотря на санкции и сложную международную ситуацию, по-прежнему привлекаются ведущими компаниями по международному взысканию активов для помощи по панъевропейским проектам и играют важную роль в их возврате.

Семейные споры

Клиент: Пелагея

Финансовая оценка: конфиденциально

Юридическая фирма: БИЭЛ

Описание: Юридическая фирма БИЭЛ в лице Филиппа Рябченко представляла интересы знаменитой певицы Пелагеи в судебном споре с ее экс-супругом хоккеистом Иваном Телегиным, который подал иск на раздел имущества супругов, претендуя на гонорары певицы.

Супруг в иске утверждал, что перечисление гонораров за выступления не напрямую супруге являлось злоупотреблением со стороны Пелагеи и попыткой сокрытия семейного дохода.

Суд постановил, что доходы от выступлений поступали в распоряжение группы «Пелагея», которая была создана задолго до брака между спорящими супругами. Доказательством являлись архивные данные с сайта группы.

Сложностью являлось то, что члены группы «Пелагея» письменно не оформили взаимоотношения внутри коллектива и порядок распределения гонораров за выступления. Однако движения по счетам супругов и порядок выплат за выступления группы показали сложившееся распределение денежных средств между участниками «Пелагеи». Суд отказал супругу в приравнивании доходов группы к доходам солистки и отказал во взыскании денежных средств, поступавших от выступлений. Более того, суд взыскал с него 50% от выведенных перед разводом денежных средств. Дело завершилось в начале 2023 года победой Пелагеи в бракоразводном процессе.

Клиент: Александр Сысоев (основатель компании 2ГИС)

Финансовая оценка: 5 млрд руб.

Юридическая фирма: БИЭЛ

Описание: Юридическая фирма БИЭЛ в лице Филиппа Рябченко уже в третий раз успешно представляет интересы бизнесмена Александра Сысоева против его экс-супруги, пытающейся пересмотреть порядок раздела имущества, установленный брачным договором.

В первом иске о признании брачного договора недействительным суд отказал супруге, как и во втором иске о взыскании в ее пользу компенсации за продажу доли 2ГИС Сбербанку. Решением суда от 7 ноября 2023 года супруге было в третий раз отказано уже в расторжении брачного договора. Супруга утверждала, что обязательства по брачному договору не были выполнены супругом в полном объеме, нарушения носили существенный характер и нанесли ей серьезный ущерб. После 11 месяцев судебного разбирательства суд отказал супруге в иске в полном объеме.

Клиент: предприниматель, бывший владелец крупнейшего в рунете интернет-магазина по торговле запчастями с годовой выручкой, превышающей 30 млрд руб. (по данным Forbes)

Финансовая оценка: 3,6 млрд руб.

Юридическая фирма: Бюро адвокатов «Де-юре»

Описание: Проект берет свое начало в 2020 году: за это время адвокаты успешно завершили сложный судебный процесс о разводе между клиентом и его супругой, а впоследствии сопровождали дело о разделе многочисленного имущества бывших супругов (несколько квартир, жилых домов, земельных участков, машин, банковских счетов и пр.). Более чем за три года в судах первой и апелляционной инстанций удалось разделить имущество в полном соответствии с требованиями клиента, признать право единоличной собственности клиента на долю в бизнесе (в бизнесе принимали участие иные учредители, бизнес с годовым оборотом 30 млрд руб.). В 2022 году адвокаты продолжили работу в кассационной инстанции, проанализировали 11 томов дела, подготовили кассационную жалобу, отменили обеспечительные меры, наложенные на доли в бизнесе клиента и его прочее имущество, контролировали и ускоряли снятие арестов с имущества через госорганы (ИФНС, ГИБДД, Росреестр, МФЦ и пр.), подготовили ходатайство об отмене исполнительских действий в ФССП, сопровождали процесс по обжалованию оппонентом спора в Верховном суде РФ. Благодаря слаженной работе удалось оставить судебные акты нижестоящих инстанций в силе.

Экологические и ESG-споры

Клиент: АО НТЭК

Финансовая оценка: около 59 млрд руб.

Юридическая фирма: «Восход» (при поддержке АБ «Бартолиус», «Пепеляев Групп»).

Описание: Росрыболовство в июле 2021 года подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с НТЭК (АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», дочернее предприятие ПАО «ГМК "Норильский никель"») 59 млрд руб. в качестве суммы возмещения за вред, нанесенный водным биоресурсам при аварийном разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года.

В июле 2022 года АС первой инстанции утверждено мировое соглашение между Росрыболовством и НТЭК, предусматривающее возмещение за счет НТЭК причиненного вреда в натуральной форме посредством ежегодного воспроизводства и выпуска в акваторию Норило-Пясинской озерно-речной системы около 300 млн шт. молоди пяти видов рыб, а также финансирования научных исследований ВНИРО по мониторингу и оценке состояния водных биоресурсов в период с 2023 по 2051 год. При воспроизводстве молоди будут задействованы текущие и новые мощности рыбоводных заводов.

Осенью 2022 года прокуратура подала кассационную жалобу в АС Восточно-Сибирского округа и после отказа в удовлетворении жалобы в декабре 2022 года направила кассационную жалобу в ВС РФ, который в январе 2023 года также отказал в рассмотрении жалобы.

Тем самым вступившее в законную силу мировое соглашение окончательно признано законным и обоснованным и уже перешло в стадию практической реализации.

Данный спор является знаковым судебным решением в области экологического права, задающим тренд на максимально продуктивное сотрудничество государства и бизнеса в сфере охраны и восстановления окружающей среды. Реализация мирового соглашения — это также крупнейший экологический проект в истории России по масштабу работ и объемам финансирования со стороны частного бизнеса. Утверждение судом мирового соглашения учитывает приоритетную цель российского экологического законодательства, а реализация соглашения со стороны НТЭК является ярким примером ответственного подхода бизнеса к бережному восстановлению экологии в местах присутствия его производственных мощностей.

Экономические уголовные дела

Клиент: Дина Кибец

Финансовая оценка: 250 млн руб.

Юридическая фирма: АБ «Парадигма»

Описание: Клиент обратился в юридическую группу «Парадигма» за защитой своих интересов в уголовном деле по факту хищения денежных средств на основании ч. 4 ст. 159 УК РФ. В течение четырех лет клиент представлял интересы ПАО «Аэрофлот», получив за свои услуги совместно с другими фигурантами дела около 250 млн руб. СКР считает сумму завышенной, пытаясь доказать мошенничество в особо крупном размере, потерпевшим по делу признано ПАО «Аэрофлот».

Юристы «Парадигмы» осуществляли защиту клиента на этапе предварительного следствия и в суде, участвовали в допросах и иных следственных действиях, знакомились с материалами дела, протоколами и постановлениями по делу, подавали жалобы на действия сотрудников СКР. По результатам рассмотрения дела в суде клиенту назначено минимальное наказание по сравнению с наказаниями соучастников инкриминируемого деяния, гражданский иск не удовлетворен. По результатам рассмотрения дела в суде второй инстанции назначенное наказание снижено, дополнительное наказание в виде штрафа отменено. Уголовное дело осложнено несколькими факторами: более 130 томов материалов дела, многотомные юридические экспертизы, 187 свидетелей обвинения. Важность дела состоит в том, что принципиальная позиция СКР направлена не столько на защиту интересов ПАО «Аэрофлот», сколько на попытку регулирования рынка юридических услуг, на котором на сегодняшний день отсутствуют понятия завышенной или среднерыночной цены.

Частные имущественные споры

Клиент: А. Варданян

Финансовая оценка: конфиденциально

Юридическая фирма: Delcredere

Описание: отмена в Мосгорсуде решения о конфискации санаториев по иску Генпрокуратуры. Апелляция отменила как не соответствующее процессуальным нормам решение Гагаринского райсуда, которым был удовлетворен беспрецедентный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений, состоящих из 1763 объектов недвижимости. Все они принадлежали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), но затем, как посчитали в надзоре, были незаконно приватизированы и проданы.

По мнению Генеральной прокуратуры, объекты недвижимости санаторного комплекса, переданные правительством в 2002 году ФНПР, были якобы незаконно отчуждены в частную собственность иных лиц. Требования об изъятии объектов недвижимости прокуратура обосновала коррупционными нарушениями со стороны руководства ФНПР (пп. 8 п. 1 ст. 235 ГК). Среди ответчиков оказалось около сотни предпринимателей, владеющих санаторно-курортными учреждениями, интересы одного из ответчиков представляли адвокаты Delcredere. Изъятый у доверителя Delcredere объект недвижимости не имел отношения к имуществу ФНПР, а его строительство началось только в 2021 году. Однако суд первой инстанции посчитал, что срок давности нужно вести не от времени совершения сделок, а с момента выявления нарушений закона сотрудниками Генпрокуратуры, и удовлетворил требование последней: 34 санаторно-курортных учреждений были обращены в доход государства.

Мосгорсуд отменил решение из-за «нарушения или неправильного применения норм процессуального права». После этого было принято новое решение уже самой апелляцией — в иске отказать.