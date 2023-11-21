В Татарстане из-за снегопада остановили движение грузовиков

В Татарстане с 21:30 в понедельник остановили движение автобусов и грузовиков на федеральных автодорогах (кроме М-5 и М-12). Как сообщает ГИБДД по Татарстану, ограничения введены временно «в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями».

«Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без краинеи необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов»,— сказано в сообщении ведомства.

Ранее Гидрометцентр в Татарстане распространил «штормовое предупреждение об очень сильном снеге ночью-утром 21 ноября». «Ночью и утром локально ожидается очень сильный снег в количестве не менее 20 мм за период не более 12 часов… На дорогах образуются снежные заносы, накат, сильная гололедица»,— заявили в учреждении.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"