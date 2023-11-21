Центр фигурного скитания

«Ъ-Прикамье» выяс­нил, какие участки краевое правительство отдало девелоперу ПМД в качестве компенсации за переданный в региональную собственность стадион «Молот» площадью свыше 5 га. В обмен девелопер получил три участка в Парковом и Ераничах суммарной площадью 2,2 га. На одном из них край два года назад планировал построить центр фигурного катания, но отказался от проекта из-за отсутствия денег. Несмотря на то что переданные участки меньше по площади, источники «Ъ-Прикамье» заверяют, что девелопер сможет построить на них сопоставимое с площадкой «Молота» количество жилья и, таким образом, внакладе не останется.



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Территория бывшего стадиона «Молот» на ул. Лебедева в Перми перешла в краевую собственность, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Ранее земля под бывшим стадионом общей площадью 5,4 га принадлежала ГК «ПМД». Согласно выписке из Росреестра, сделка была зарегистрирована 14 ноября. Компания планировала построить там жилой квартал с плавательным 50-метровым бассейном и многоуровневой парковкой. Как сообщал «Ъ-Прикамье», девелопер согласился передать в региональную собственность этот участок, а краевое правительство в виде компенсации собиралось предоставить компании другую землю.

На месте стадиона власти хотят построить многофункциональный легкоатлетический спорткомплекс (МФК). Объект будет включать футбольное поле 105х68 м, прямые и круговые беговые дорожки (по восемь каждых), зрительские трибуны (более 2500 мест), помещения для обслуживания занимающихся. Спортивный объект будет доступным для всех жителей, подчеркнули в региональном минспорте. К возведению профессиональной инфраструктуры планируется привлечь федеральные средства и средства инвесторов.

Бывший стадион у «Молота» принадлежал «ПМД» с 2017 года. Помимо его застройки, компания планировала реконструировать сквер у ДК Ленина и обустроить там парковочные мес­та. Концепцию освоения бывшего стадиона одобрил регио­нальный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания, которые должны были состояться летом 2021 года, но так и не прошли.

Напомним, ПМД не впервые обменивается с властями земельными участками. Минувшим летом девелопер обменялся с администрацией Перми площадками чуть более 1 га возле Центрального рынка. На территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, мэрия построит школу между ЖК «Доминант» и «Эволюция», а ПМД — жилой комплекс.

По сведениям информированного источника, стадион возле «Молота» девелопер обменял у краевых властей на три участка в Перми, два из которых фактически составляют один актив. Один из них площадью 9,6 тыс. кв. м находится в микрорайоне Парковом, на ул. Шпальной, возле арт-объекта «Шуховская башня» (возле частных домов на ул. Шпальной, 5, 9 и 11). Соглас­но выписке из Росреестра, этот участок перешел в собственность структуры ПМД — ООО СЗ «Арт Сити» 14 ноября. Еще в 2021 году на этом участке краевые власти планировали построить центр фигурного катания, но отложили проект из-за отсутствия средств, писали пермские СМИ.

Два других суммарной площадью 13 тыс. кв. м расположены в Ераничах, возле пересечения улиц Карпинского и Советской Армии. Эти два участка находятся через дорогу друг от друга, возле детской клинической поликлиники №5. Важным условием подбора подходящих для обмена земель могла стать возможность возведения на полученных от региональных властей площадках не менее 90 тыс. кв. м жилья — именно столько в ПМД рассчитывали разместить на бывшем поле у «Молота».

В пресс-службе ПМД подтвердили, что действительно подписали с региональными властями договор мены земельных участков по адресам: ул. Лебедева, 15 и 17. «Обмен участками производился исходя из единственного критерия — одинаковая стоимость территорий, подлежащих обмену»,— отметили в ПМД. Местонахождение участков, полученных от властей Прикамья, их площадь и другие детали в компании не назвали.

По словам гендиректора «Комстрин-Пермь» Марины Коноплевой, в последнее время власти в Прикамье все чаще практикуют обмен земельными участками с застройщиками. Это позволяет, с одной стороны, учесть интересы общественности, а с другой — не ущемить законные права девелопера, купившего площадку, но, вероятно, в свое время не оценившего риски такого приобретения. «Если компромисс найден и власть обменялась участками с застройщиком, то, мне кажется, это удачное завершение очень непростого процесса, длящегося не один год»,— рассуждает эксперт. Госпожа Коноплева подчеркнула, что теперь девелоперу предстоит длительный период согласования стройки (не менее двух лет) с профильными органами власти по обеспеченности территорий объектами социальной и культурной инфраструктуры, а также по присоединению к улично-дорожной сети.

Евгения Ахмедова