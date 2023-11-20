Министр оценил степень

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков нанес 18 ноября визит в вузы Саратовской области. В VIII корпусе СГУ организовали пресс-подход, на котором побывал корреспондент «Ъ». Среди прочего журналистов интересовало, почему СГУ ежемесячно тратит 150 тыс. руб. на зарплату президенту вуза, функции которого преимущественно заключаются в участии в двух советах, пока студенты пишут петиции из-за отсутствия ­туалетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерию Фалькову (справа) подарили книгу об архитектуре СГУ

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Валерию Фалькову (справа) подарили книгу об архитектуре СГУ

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

Пресс-служба регионального минобраза анонсировала с участием министра Фалькова «осмотр учебно-научных центров, совещания по программам развития и экскурсии» в ряд государственных учреждений высшего образования федерального подчинения: Саратовский государственный университет (СГУ), Саратовская государственная юридическая академия и Саратовский государственный технический университет.

Заместитель председателя регионального правительства — министр образования Михаил Орлов с 11 утра демонстрировал федеральному гостю достижения саратовской организации высшего образования. Начали с СГУ.Гостя познакомили со старейшим ученым Саратова — лингвистом Ольгой Сиротининой. 100летняя доктор наук с 1948 года работает в вузе, сегодня — профессором кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики. На некоторое время министр попросил журналистов удалиться и пообщался с госпожой Сиротининой тет-атет.

Затем главу федерального минобраза отвели в VIII корпус, где продемонстрировали местные разработки, технику и т.д. Валерий Фальков осмотрел учебно-научные центры, пообщался со студентами, обсудил системные проблемы и реформы с чиновниками и работниками образования. От ректора СГУ Алексея Чумаченко получил в подарок книгу «Архитектурный комплекс Саратовского университета от замысла к воплощению», был очень доволен, благодарил и шутил.

Перед выездом в ботанический сад СГУ на ул. Навашина провели очень короткий пресс-подход. Журналистам дали задать всего четыре вопроса. Сотрудница местного отделения федерального телеканала спросила о ценности таких кадров, как Ольга Сиротинина. «Ольга Борисовна уникальный человек. Человек с самым богатым опытом преподавательской деятельности в России. Ей недавно исполнилось 100 лет, я не мог не зайти поздравить. Она 75 лет занимается со студентами, до сих пор преподает. Сегодня она озвучила свой жизненный девиз: „Никогда не сдаваться!“ Конечно, это заслуживает уважения»,— признал господин Фальков, напомнив, что в этом году юбилей не только у доктора Сиротининой, но и у основоположника российской научной педагогики Константина Ушинского — прошло 200 лет с его рождения. Саратовскому профессору пообещали медаль.

Затем вузовская газета попросила оценить работу саратовских университетов в программе «Приоритет 2030», по которой с 2021 года 100 российских учреждений высшего образования получают крупные гранты на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление научно-лабораторной базы и программ обучения. «Цель программы — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны»,— говорится на сайте «Приоритета».

«Я считаю, учитывая потенциал классического университета, у СГУ впереди большое будущее. Они сейчас получают базовую часть гранта. Мы очень рассчитываем, что они пройдут конкурс и будут получать и специальную часть. Это уже конкурентная борьба»,— ответил Валерий Фальков, уточнив, что из саратовских вузов только СГУ участвует в конкурсе.

Еще один, Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии, заметил министр, борется за грант по другой федеральной программе, но по какой точно, вспомнить не смог.

«По-моему, это „Передовые инженерные школы“ (проект готовит квалифицированные инженерные кадры для экспортно ориентированных секторов экономики. — «Ъ»). Уникально! Казалось бы, где инженерия, где сельское хозяйство?» — забыл о полном названии вуза министр. «Современное сельское хозяйство — высокотехнологичная отрасль. Университет имени Вавилова — один из немногих. Всего у нас четыре вуза аграрного профиля участвуют»,— поделился федеральный гость.

После автор вопроса уточнила мнение министра о перспективах включения СГУ и других саратовских вузов в новые федеральные программы. «Все конкурсы у нас открыты»,— ответил господин Фальков, рассказав, как и когда можно подать на них заявки.

«Если можно, хочу озвучить проблему, которая не входит ни в какие программы, приоритеты и нацпроекты. Это проблема 600 студентов и 100 преподавателей биологического факультета, которые занимают V корпус (туда министра не водили. — «Ъ»), раньше там был ректорат. Сейчас сложилась такая ситуация, что все инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии. Туалета там нет в принципе. Мужской закрыли больше года назад. Женский, не шутка — дыра в полу и дыра в потолке, потому что потолок там обрушен. Он сейчас тоже закрыт. Студенты на днях подписали петицию. Но ответ: извините, денег нет. И так 30 лет. Три ректора прошло, а денег нет. Что делать?» — задал следующий вопрос министру науки и образования РФ журналист местной газеты.

«Нужно сделать ремонт, это очевидно»,— заключил глава ведомства. «Мы поможем с этим, безусловно. Но вы частный случай назвали. Проблема такая существует. Материально-техническая база большая, и ее надо поддерживать в надлежащем состоянии»,— ответил господин Фальков, анонсировав на 2024–2026 годы программу обновления указанной базы конкретно СГУ. «Университет сам определит приоритеты»,— уточнил спикер. Министр надеется, что вопрос туалетов решат в первую очередь.

Задавший следующий вопрос корреспондент «Ъ» поинтересовался как раз приоритетами. В ряде федеральных вузов, в числе которых СГУ, существует пост президента. В 2016 году ежемесячная зарплата бывшего ректора, а на тот момент президента СГУ Леонида Коссовича превышала не только 200 тыс. руб., но и зарплату действующего главы учреждения. После публикации этой информации в СМИ с сайта вуза ее удалили, а на следующий год доход господина Коссовича составлял уже 185,5 тыс. руб. К 2022 году его зарплата упала до 150,5 тыс. руб., а ректор Алексей Чумаченко получал 342,6 тыс. руб. Эти данные опубликованы на сайте ­университета.

Больше 10 лет профессор Коссович оказывается самым богатым в регионе менеджером образования. В прошлом году он задекларировал доход 4,2 млн руб. 26 сентября 2023го на посту президента СГУ его сменил проректор по учебной работе Игорь Малинский. Нового президента каждые пять лет выбирает ученый совет. Согласно опубликованному на сайте вуза уставу, президентский пост не может совмещаться с ректорским, про проректоров ничего не сказано.

В п. 4.38 перечислены функции президента: вхождение в ученый и попечительский советы, а также «иные органы управления университетом»; участие в разработке программ развития, в решении вопросов «совершенствования учебной, научной, воспитательной и т.д. деятельности; представление вуза в отношениях с общественностью и властью.

Денежное вознаграждение сотрудников государственных вузов выплачивается из федерального бюджета. За день до визита Валерия Фалькова в Саратов Государственная дума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025/26 годов. Дефицит составит в этом году 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП), в 2025 году — 830,5 млрд руб. (0,4%), в 2026 году — 1,5 трлн руб. (0,8%).

В связи с выше изложенными фактами и информированностью о проблемной ситуации с туалетами не только в V, но и в остальных корпусах СГУ (в том числе и в тех, где господин Фальков побывал), корреспондент «Ъ» поинтересовался, не стоило ли бы пересмотреть приоритеты распределения бюджетных средств, в частности, разобравшись в целесообразности существования поста президента вуза.

«Давайте по порядку. Это же инициатива университета, поэтому ваш вопрос отчасти адресуем ему. Что касается средств, то никаких решений о заключении контракта с кем-либо не принято»,— заявил министр. Напомним, пресс-служба СГУ 26 сентября сообщила на официальном сайте об избрании на пост президента вуза господина Малинского.

Пункт 1.6 устава вуза в числе прочего гласит: «Министерство (науки и высшего образования РФ. — «Ъ») осуществляет следующие функции и полномочия учредителя университета в установленном порядке: … заключение и расторжение трудового договора с ректором университета и президентом университета». В 2018 году документ утвержден подписью на тот момент главы федерального ведомства Михаила ­Котюкова.

«Наши приоритеты определены, понятно, в первую очередь созданием комфортных условий для обучения, образования. Второй приоритет — поддержка научных исследований в научных и образовательных организациях. Саратовские университеты славятся не только образованием — здесь исторически все хорошо, но и очень хорошей генетикой с точки зрения научных исследований. Необходимо направлять средства в первую очередь на два названных приоритета. Я думаю, что коллеги из университета вас услышали»,— предположил Валерий Фальков.

Затем пресс-служба сообщила, что пресс-подход окончен. Министр отправился в ботанический сад госуниверситета.

К моменту выхода публикации в СГУ не смогли ответить на запрос «Ъ» о планах по ремонту туалетов.

Дарья Васенина