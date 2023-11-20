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В Геленджике обустроят смотровые площадки на Маркотхском хребте

В Геленджике обустроят смотровые площадки на Маркотхском хребте. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

В настоящее время идет обустройство смотровых зон, после чего подрядчик перейдет к установке скамеек, беседок, урн для мусора и освещения.

«Планируем обустроить такой терренкур, чтобы посещение нашего природного парка “Маркотх” стало комфортным и познавательным. Работы завершим до конца года»,— говорится в сообщении.

Позднее в городе приступят к обустройству сети пешеходных маршрутов.

Анастасия Донскова

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