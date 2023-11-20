«Металлург» дома одержал победу над «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над новосибирской Сибирью» со счетом 4:1. Шайбами в составе хозяев отметились Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, а также Никита Михайлов, поразивший пустые ворота соперника на последней минуте матча.

После 34 сыгранных матчей «Металлург» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующая игра магнитогорской команде предстоит 23 ноября: на своем льду она встретится в очередном южноуральском дерби с челябинским «Трактором».