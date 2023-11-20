В состав краевого совета по культуре ввели нового директора пермской оперы
Губернатор Пермского Дмитрий Махонин обновил состав своего совета по культуре. Из его состава выведен уволенный минувшей весной с поста гендиректора пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков. Освободившееся место заняла новый топ-менеджер Анна Волк. Кроме того, в состав совета введена и. о. замглавы Перми Екатерина Мальцева, курирующая в мэрии социальную. Сферу. Прежний куратор пермской «социалки» Анатолий Грибанов покинул состав совета
Анна Волк
Фото: «Новый компаньон»