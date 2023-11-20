Краевые власти сохранили контроль над проектом «Бессмертный полк»

Региональное отделение общероссийского движения «Бессмертный полк России» директор краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслан Шамсутдинов, сообщает пресс-служба губернатора. Помимо него в состав созданного отделения вошли еще вошли 13 представителей краевых органов власти и общественных организаций патриотической направленности. В их числе пермский участник СВО Даниил Степанов, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, представители Пермского краевого УМЦ «Авангард», «Молодой гвардии Единой России», Юнармии, ДОСААФ России Пермского края, «Российских Студенческих Отрядов», «Росдетцентра», «Поискового отряда им. Ирины Бухановой», филиала Российского общества «Знание» в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, патриотический центр «Авангард» с 2022 года является краевым организатором шествия 9 мая. Первый организатор шествий в Перми «Бессмертного полка» Анна Отмахова оставила проект и теперь никакого отношения к нему не имеет.

Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая по всей стране – жители городов после парада проносят портреты и фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой отечественной войне