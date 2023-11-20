Главной темой грядущего заседания ЗСК станет принятие бюджета Кубани на три года

В Законодательном собрании Кубани сформировали повестку очередного 28-го заседания. На нем планируется рассмотреть 37 вопросов. Ключевой темой станет принятие бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба ЗСК.

«Несмотря на вызовы современного периода, с которыми пришлось столкнуться как стране, так и нашему региону, сохранены все приоритеты краевого бюджета. Как и в прежние годы, более половины его расходов предусмотрено на социально-культурную сферу», — прокомментировал спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

По его словам, также на заседании планируется утвердить бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Особое внимание уделят курортному сбору: депутаты собираются обсудить расширение географии эксперимента. Традиционной темой станет рассмотрение вопросов социального блока, отметил спикер ЗСК.

«В одном из документов предложено установить для многодетных семей дополнительную меру соцподдержки в виде ежегодной компенсации стоимости затрат на обучение детей по образовательным программам среднего профобразования очной формы обучения на платной основе», — рассказал господин Бурлачко.

Очередное заседание состоится 23 ноября.

Леонид Ломакин

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