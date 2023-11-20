«Нижавтодорстрой» отремонтирует проспект Гагарина за полмиллиарда рублей

ООО «Нижавтодорстрой» выиграло контракт на ремонт проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Стоимость ремонта дороги от улицы Медицинской до развязки в Ольгино превысит 525 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контракт размещало главное управления по строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД). В торгах принимали участие две компании. Второй претендент предложил выполнить ремонт за 500 млн руб. Однако ГУММиД в качестве исполнителя контракта выбрал «Нижавтодорстрой».

Начинается выполнение работ с даты подписания договора, то есть в ноябре 2023 года. Отремонтировать дорогу компания должна к 31 августа 2025 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Нижавтодорстрой» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Единственный владелец и генеральный директор компании Усик Петросян. В 2022 году выручка компании составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

Ирина Андреева