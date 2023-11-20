Михаил Евраев поручил скосить борщевик за две недели

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил за две недели скосить сухостой борщевика, в том числе вдоль дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Надо взять трактора и все убрать. Растение не только создает опасность, но и портит имидж области. На трассе Ярославль – Рыбинск целые поляны. Нужно продолжать избавляться от борщевика. Держу вопрос на контроле. Потом главы мне отчитаются»,— сказал глава региона на оперативном совещании.

Также он отметил, что регион купит комплексы, которые будут автоматически фиксировать нарушения. По мнению правительства, это поможет инспекции административно-технического надзора эффективнее выявлять недобросовестных землепользователей для привлечения их к ответственности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе ужесточили штрафы по 34 позициям, включая борьбу с борщевиком. Теперь за невыполнение мероприятий по ликвидации борщевика штраф для граждан составит до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс., для юридических лиц — до 130 тыс. руб.

Алла Чижова