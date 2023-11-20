БК «УГМК» обыграл «Надежду» и вышел на второе место в женской Премьер-Лиге

Женский баскетбольный клуб «УГМК» (3 место) победил «Надежду» (4 место) из Оренбурга в Fonbet Премьер-Лиге России по женскому баскетболу со счетом 66:60 (9:9; 25:11; 8:23; 24:17). Встреча прошла в Екатеринбурге на ДИВС «Уралочка», её посетили игроки ХК «Автомобилист» Сергей Широков и Стефан Да Коста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан «УГМК» Анастасия Шилова в завершении быстрой контратаки

Фото: Александр Стародумов Капитан «УГМК» Анастасия Шилова в завершении быстрой контратаки

Фото: Александр Стародумов

В первой четверти первый подбор был за гостьями из Оренбурга и они в затяжной атаке открыли счет трехочковым от Эшли Беверли. УГМК ответил двумя контратаками с точными двухочковыми бросками. Четверть не была результативной, но лисицы лучше заходили под кольцо, чем заработали отрыв в три очка. Во второй половине результативность стала еще меньше — команды не могли пройти оборону друг друга. Лишь к концу четверти счет снова начал меняться, когда один из двух штрафных реализовала Виктория Маколэй. На что гости им ответили двумя двухочковыми форвардов Дарьи Игнатовой и Светланы Тоштах, сравнявших счет — 9:9.

Следующая четверть была результативней, но только для команды хозяек. БК «УГМК» нашел ключи к обороне соперниц и набрал отрыв в семь очков. Только на шестой минуте Эшли Беверли «Надежда» смогла ответить своим вторым трехочковым попаданием в матче, заработав первые очки для ее команды в четверти. БК «Надежда» лишь изредка находил моменты для набора очков, но к концу четверти команда вынудила хозяек дважды нарушить правила в защите, чем заработали четыре очка. Счет 34:20 в пользу лисиц.

В третьей четверти баскетболистки «УГМК» уже не так активно набирали очки. Разница в счете к концу первой половины сократилась до 11 очков. Позже баскетболистки из Оренбурга забросили три дальних броска подряд, благодаря чему она сократилась до четырех очков. Эшли Беверли своими бросками отыграла почти всю разницу в счете. После третьей четверти — отрыв в одно очко у «Надежды».

Финальная четверть стала для «Надежды» попыткой камбэка. Несколько минут понадобилось екатеринбуржским баскетболисткам для того, чтобы прийти в себя. Уже к пятой минуте они набрали отрыв в пять очков. После сокращения разницы до трех очков дальний бросок центровой Виктории Маколэй «УГМК» вернул все на свои места к третьей минуте. Второй трехочковый центровой и удачный штрафной бросок увеличил разницу в счете до девяти баллов. За минуту до конца Виктория Медведева и Дарья Намок из «Надежды» сокращают отрыв до четырех очков. Лисицы смогли сохранить и даже увеличить разницу до шести. Матч завершился со счетом 66:60 в пользу хозяек.

Лучший снайпер встречи — защитница БК «Надежда» Эшли Беверли (20 очков). У «УГМК» самая результативная — Виктория Маколэй и Александрия Бентли (14 очков).

После восьмого тура БК «УГМК» взобрался на вторую строчку в Фонбет Премьер-Лиге по женскому баскетболу. Ее соперник из Оренбурга остался на четвертом месте.

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет 24 ноября против МБА (Московская Баскетбольная Ассоциация) в Москве.

Александр Стародумов

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