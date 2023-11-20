«Яндекс Погода»: 21 ноября в Черноземье ожидается небольшой снег, до -7°

Во вторник 21 ноября во всех регионах Черноземья прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха опустится до -7°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где столбик термометра, в среднем, дойдет до отметки в -4°. В соседней Курской области прогнозируется такая же снежная погода и до -4°.

В Воронежской, Липецкой и Орловской областях синоптики ожидают мороз до -6°.

Чуть более чувствительный мороз прогнозируется в Орловской области, там столбик термометра опустится до -7°.

Сергей Калашников

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