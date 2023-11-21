Застройщика не устроил пунктик

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение и предписание республиканского УФАС об отмене аукциона по поиску разработчика проекта планировки квартала в историческом центре Уфы с размещением там снегоплавильного пункта. Компания «Грант девелопмент», которая строит в этом квартале гостиничный комплекс, обратилась с жалобой на действия администрации, указав, что в согласованном проекте межевания нет этого пункта. УФАС признало, что права застройщика нарушаются, и предписало закупку отменить. Юристы считают, что у решения большие шансы устоять в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение и предписание республиканского УФАС, которое обязало Главархитектуру Уфы отменить аукцион на планировку квартала улиц Гафури, Свердлова, Аксакова и Пушкина. По условиям контракта, в проекте квартала должен быть снегоплавильный пункт. Также исполнитель должен был разработать благоустройство квартала, представить предложения по размещению зарядных станций для электромобилей, размещения велодорожек, определить объемы сноса строений. Начальная цена контракта была установлена в размере 2 млн руб. Первоначально итоги планировалось подвести 5 мая.

Однако в конце апреля с жалобой в управление ФАС по Башкирии обратилось ООО «Специализированный застройщик “Гранд девелопмент”», которое намерено построить в том же квартале гостиничный комплекс с парковкой. В прошлом году компания получила необходимые согласования, разрешение на строительство апартаментов и положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию. МУП «Архитектурно-планировочное бюро» по договору с застройщиком разработало проект межевания квартала, который был представлен мэрии на согласование. Участок под гостиницу принадлежит совладелице компании Елене Тулегановой.

ООО «Специализированный застройщик “Гранд девелопмент”» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Основной вид деятельности — строительство зданий. Совладельцами являются Елена Тулеганова и Антон Водолеев.

В жалобе компания возражала против возведения в квартале снегоплавильного пункта, поскольку его нет среди объектов коммунального хозяйства в градостроительном плане участка. «Гранд девелопмент» указал, что размещение пункта может повлечь нарушение его прав.

В начале мая УФАС согласилось с доводами компании, установив в действиях Главархитектуры нарушение ФЗ «О контрактной системе…», и выдало предписание аннулировать извещение о проведении закупки. Главархитектура с вынесенным решением не согласилась и обжаловала его в арбитражном суде Башкирии.

В Уфе действует только один снегоплавильный пункт на Трамвайной улице. По оценкам администрации, в городе должно быть как минимум пять таких полигонов, что позволит ускорить процесс очистки улиц от снега. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию новый снегоплавильный пункт на улице Сагита Агиша.

Суд, отказывая в иске, пришел к выводу, что описание спорной закупки практически идентично градостроительному заданию, выданному в 2022 году «Гранд девелопмент», за исключением пары измененных территориальных зон и появления снегоплавильного пункта. Таким образом в отношении территории, на которую уже разработан проект межевания, дополнительно объявляется закупка для подбора другого подрядчика для разработки проекта планировки, констатировал суд. Подготовка проекта планировки должна вестись «в гармоничной взаимосвязи всей совокупности материалов территориального планирования и учитывать существующие права участников градостроительной деятельности», отмечено в решении. Однако в этом деле проекты межевания планировки разрабатываются в дисбалансе друг с другом, что «будет противоречить принципу обеспечения устойчивого развития территории и потребует разработки новых, корректных документов территориального планирования».

Суд также принял во внимание, что на момент подачи иска Главархитектура исполнила предписание УФАС и отменила спорную закупку. Управление мэрии не обращалось в антимонопольное ведомство с ходатайством об отложении предписания, что «исключает возможность восстановления каких-либо прав заявителя», говорится в решении.

Партнер ProLegals Марина Морозова, комментируя решение, отметила, что суд установил дублирование в закупке услуг по подготовке документации, которая уже была разработана арендатором участка: «Необходимость в такой закупке отсутствовала. В целом суд исходил из несоответствия информации в закупке фактическим обстоятельствам, в том числе указал на отсутствие снегоплавильного пункта в градостроительном плане и на незаконность требования заказчика о его размещении». По мнению госпожи Морозовой, решение имеет большие шансы устоять в апелляции, если в нем учтены все существенные обстоятельства, на которых основывались стороны.

Влада Шипилова