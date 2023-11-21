Репутация — дело спорное

Советский райсуд Уфы отказал сопредседателю регионального штаба Общественного народного фронта Мураду Шафикову в удовлетворении иска к председателю Союза экологов Башкирии Александру Веселову. Господин Веселов своей критикой в соцсетях задел его честь и достоинство, утверждал истец и просил суд обязать ответчика опубликовать опровержение и выплатить 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к мнению, что спорные высказывания носили оценочный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал оценочным суждением комментарии председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова по поводу интервью сопредседателя республиканского штаба ОНФ

Фото: Из личного архива Суд признал оценочным суждением комментарии председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова по поводу интервью сопредседателя республиканского штаба ОНФ

Фото: Из личного архива

Судья Советского райсуда Уфы Татьяна Турьянова отказала сопредседателю регионального штаба «Общественного народного фронта» (ОНФ) Мураду Шафикову (курирует блок экологии) в удовлетворении исковых требований к Союзу экологов Башкирии и его председателю Александру Веселову, а также ООО «Биоспин» и «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов». Господин Шафиков просил суд обязать ответчиков удалить из соцсетей сообщение, которое он считает порочащим его честь и достоинство, опубликовать опровержение, а также выплатить ему компенсацию морального вреда. С господина Веселова истец просил взыскать 300 тыс. руб., с соответчиков — по 30 тыс. руб.

Как следует из решения суда (имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), в январе Александр Веселов в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал интервью Мурада Шафикова. В разговоре с корреспондентом «Вестей» господин Шафиков, помимо прочего, рассказывал о приезде президента РФ Владимира Путина на похороны первого главы Башкирии Муртазы Рахимова. Тогда Владимир Путин на встрече с главой республики указал на проблемы экологии. В интервью Мурад Шафиков предположил, что перед прилетом в Уфу глава государства мог ознакомиться с информацией ОНФ о состоянии окружающей среды.

Кроме того, Мурад Шафиков отметил, что в Уфе должна действовать 21 станция для мониторинга атмосферного воздуха, «а их, если мне память не изменяет, 7, и поэтому мы объективно мониторить атмосферный воздух не можем».

Комментируя эти высказывания, Александр Веселов назвал Мурада Шафикова «неким мелким предпринимателем из Белебея», который в экологической тематике «ни ухом, ни рылом», но поставил себя в интервью на один уровень с Владимиром Путиным: «То есть Мурад Римович откуда-то знает, чем занимался президент перед поездкой в Уфу, что на его столе лежит доклад ОНФ, в том числе с „какой-то“ аналитикой, как подразумевается, „эксперта“ М.Р. Шафикова».

Говоря о проблемах мониторинга воздуха, господин Веселов напомнил сопредседателю штаба ОНФ о том, что в республике установлены 32 станции и около 70 постов гидрометеорологического наблюдения. «Даже я не могу позволить себе такое абсурдное утверждение, напрочь отрицающее работу аналитических служб Башкирии»,— написал эколог.

Это высказывание и цитату, где упоминается президент, Мурад Шафиков посчитал порочащими его честь и достоинство, поскольку в них дается негативная оценка его компетентности и деловых качеств. Автор высказывания, по его мнению, принижает его умственные способности и создает образ нескромного человека. Эти выводы, указал истец, подтверждены лингвистической экспертизой.

По мнению Мурада Шафикова, ему причинен моральный вред, поскольку он вынужден был оправдываться перед друзьями и знакомыми. Поэтому он испытывал «постоянное чувство тревоги и досады».

Господин Веселов, который на суде представлял интересы Союза экологов и «Биоспина», просил отказать в удовлетворении иска. Он, в частности, отметил, что его критика не относилась к частной жизни Мурада Шафикова, а показала некомпетентность интервьюируемого.

Отказывая в удовлетворении иска, судья Татьяна Турьянова сочла спорные высказывания оценочным суждением, а не распространением порочащих сведений об истце.

«Считаю решение Советского райсуда незаконным и воспользуюсь правом обжаловать в апелляционном порядке»,— заявил «Ъ-Уфа» Мурад Шафиков.

Венера Хисамова