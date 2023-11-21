Репутация — дело спорное
Сопредседателю башкирского штаба ОНФ отказано в иске к экологу
Советский райсуд Уфы отказал сопредседателю регионального штаба Общественного народного фронта Мураду Шафикову в удовлетворении иска к председателю Союза экологов Башкирии Александру Веселову. Господин Веселов своей критикой в соцсетях задел его честь и достоинство, утверждал истец и просил суд обязать ответчика опубликовать опровержение и выплатить 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Отказывая в удовлетворении иска, суд пришел к мнению, что спорные высказывания носили оценочный характер.
Суд признал оценочным суждением комментарии председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова по поводу интервью сопредседателя республиканского штаба ОНФ
Фото: Из личного архива
Судья Советского райсуда Уфы Татьяна Турьянова отказала сопредседателю регионального штаба «Общественного народного фронта» (ОНФ) Мураду Шафикову (курирует блок экологии) в удовлетворении исковых требований к Союзу экологов Башкирии и его председателю Александру Веселову, а также ООО «Биоспин» и «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов». Господин Шафиков просил суд обязать ответчиков удалить из соцсетей сообщение, которое он считает порочащим его честь и достоинство, опубликовать опровержение, а также выплатить ему компенсацию морального вреда. С господина Веселова истец просил взыскать 300 тыс. руб., с соответчиков — по 30 тыс. руб.
Как следует из решения суда (имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), в январе Александр Веселов в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал интервью Мурада Шафикова. В разговоре с корреспондентом «Вестей» господин Шафиков, помимо прочего, рассказывал о приезде президента РФ Владимира Путина на похороны первого главы Башкирии Муртазы Рахимова. Тогда Владимир Путин на встрече с главой республики указал на проблемы экологии. В интервью Мурад Шафиков предположил, что перед прилетом в Уфу глава государства мог ознакомиться с информацией ОНФ о состоянии окружающей среды.
Кроме того, Мурад Шафиков отметил, что в Уфе должна действовать 21 станция для мониторинга атмосферного воздуха, «а их, если мне память не изменяет, 7, и поэтому мы объективно мониторить атмосферный воздух не можем».
Комментируя эти высказывания, Александр Веселов назвал Мурада Шафикова «неким мелким предпринимателем из Белебея», который в экологической тематике «ни ухом, ни рылом», но поставил себя в интервью на один уровень с Владимиром Путиным: «То есть Мурад Римович откуда-то знает, чем занимался президент перед поездкой в Уфу, что на его столе лежит доклад ОНФ, в том числе с „какой-то“ аналитикой, как подразумевается, „эксперта“ М.Р. Шафикова».
Говоря о проблемах мониторинга воздуха, господин Веселов напомнил сопредседателю штаба ОНФ о том, что в республике установлены 32 станции и около 70 постов гидрометеорологического наблюдения. «Даже я не могу позволить себе такое абсурдное утверждение, напрочь отрицающее работу аналитических служб Башкирии»,— написал эколог.
Это высказывание и цитату, где упоминается президент, Мурад Шафиков посчитал порочащими его честь и достоинство, поскольку в них дается негативная оценка его компетентности и деловых качеств. Автор высказывания, по его мнению, принижает его умственные способности и создает образ нескромного человека. Эти выводы, указал истец, подтверждены лингвистической экспертизой.
По мнению Мурада Шафикова, ему причинен моральный вред, поскольку он вынужден был оправдываться перед друзьями и знакомыми. Поэтому он испытывал «постоянное чувство тревоги и досады».
Господин Веселов, который на суде представлял интересы Союза экологов и «Биоспина», просил отказать в удовлетворении иска. Он, в частности, отметил, что его критика не относилась к частной жизни Мурада Шафикова, а показала некомпетентность интервьюируемого.
Отказывая в удовлетворении иска, судья Татьяна Турьянова сочла спорные высказывания оценочным суждением, а не распространением порочащих сведений об истце.
«Считаю решение Советского райсуда незаконным и воспользуюсь правом обжаловать в апелляционном порядке»,— заявил «Ъ-Уфа» Мурад Шафиков.