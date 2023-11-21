Действительность приукрасилась

Активизация спроса и удорожание драгоценных металлов поддерживают оборот ювелирного рынка. По итогам этого года продажи украшений могут вырасти на 7–10%, до 330–340 млрд руб., вернувшись к уровням 2021 года. А крупные российские сети могли выиграть от ухода таких популярных глобальных брендов, как Pandora.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Продажи ювелирных изделий по итогам 2023 года могут вырасти на 7–10% год к году, до 330–340 млрд руб., что соответствует уровню 2021 года, прогнозируют в Infoline. В 2022 году, по подсчетам аналитиков, оборот рынка сократился на 6,7% год к году, в том числе из-за экономии потребителей. CEO Sokolov Николай Поляков ожидает, что по итогам 2023 года продажи украшений в деньгах вырастут на 12–15%.

По итогам первой половины 2023 года, по оценке Infoline, продажи ювелирных изделий выросли на 2% год к году, до 155 млрд руб. Как отмечается в обзоре аналитиков, три крупные сети за этот период росли быстрее всего рынка. Так, совокупные продажи Sunlight, «585 Золотой» и Sokolov в январе—июне 2023 года увеличились на 40,3% год к году, до 63,4 млрд руб., а доля этих сетей на рынке выросла на 11,2 процентного пункта, до 40,9%. В частности, по данным Infoline, оборот Sunlight за этот период вырос на 60%, до 33,2 млрд руб., «585 Золотой» — на 15%, до 16,1 млрд руб., Sokolov — на 34%, до 14,1 млрд руб. Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов ожидает, что доля трех крупных сетей продолжит расти, но региональные игроки сохранят часть позиций, так как лучше учитывают местные потребительские предпочтения.

Рейтинг крупных ювелирных сетей России по итогам первого полугодия 2023 года Выйти из полноэкранного режима Название сети Выручка в январе—июне 2023 года (млрд руб.) Динамика (% год к году) Sunlight 33,2 60 «585 Золотой»* 16,1 15 Sokolov 14,1 34 MIUZ 8,2 32 «Адамас» 3,4 -3 585 Gold* 2 11 «Линия любви» 2 -5 ЭПЛ 1,7 2 «Бронницкий ювелир» 1,5 9 Tous 0,8 16 PanClub (ранее Pandora) 0,8 -53 Открыть в новом окне * Независимые друг от друга бренды. Источник: Infoline.

Николай Поляков называет ключевым фактором роста рынка в денежном выражении увеличение среднерыночных розничных цен на украшения. Так, рассказывает он, учетная цена на золото, устанавливаемая ЦБ, выросла с начала года на 40%, а средний чек на ювелирные изделия за январь—сентябрь относительно аналогичного периода 2022 года увеличился на 15%, до 7,26 тыс. руб. В Sunlight положительную динамику на рынке связывают с развитием онлайн-продаж, доля которых, согласно Infoline, к июлю 2023 года достигла 22,9% против 16,5% годом ранее, восстановлением трафика в торговых центрах относительно 2022 года, а также с уходом из России некоторых глобальных ювелирных брендов.

По данным Infoline, наиболее заметно в первом полугодии продажи сократились у сети PanClub, которая до весны 2023 года работала под брендом датской Pandora. Последняя заявила о приостановке деловых отношений с Россией из-за военных действий на Украине. По данным аналитиков, в январе—июне 2023 года выручка PanClub сократилась на 53% год к году, до 0,8 млрд руб., и сеть опустилась с восьмого места среди продавцов ювелирных изделий в России на 11-ю строчку. Как отмечает Вадим Серов, после переименования и смены концепции PanClub придется заново привлекать потребителей. В сети комментарий не предоставили.

Кроме того, по данным Infoline, сократила продажи в январе—июне на 3% год к году, до 3,4 млрд руб., сеть «Адамас». В компании заявили “Ъ”, что по итогам первого полугодия оборот сети вырос на 7,4% год к году, в том числе за счет изменений внешнего вида магазинов, развития онлайн-продаж, а также увеличения объемов производства, что позволило обновить и расширить ассортимент.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что рост оборота ювелирного рынка ускорился с третьего квартала 2023 года из-за активизации спроса и роста потребительского кредитования. Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков говорит, что часть россиян лишилась возможности ездить за границу и может тратить свободные средства, в том числе на драгоценности. Гендиректор «Адамас» Владислав Головкин указывает, что предпочтения потребителей смещаются на изделия в среднем и высоком ценовых сегментах.

Алина Савицкая