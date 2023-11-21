Игра на понижение

Кассационный суд признал сделку по продаже активов тепличного комбината «Белореченский» за 501 млн руб. недействительной по причине заниженной цены. Конкурсные кредиторы, инициировавшие иск, доказали, что реальная рыночная стоимость имущества банкрота в 2,5 раза выше. Юристы считают, что в деле просматривается недобросовестная схема легализации вывода имущества должника по цене в несколько раз ниже реальной при формальном соблюдении норм закона о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по иску кредиторов банкротящегося ООО «Тепличный комбинат “Белореченский”» признал недействительной сделку по продаже активов сельхозпредприятия. Информация об этом размещена в арбитражной картотеке.

Ранее арбитражный управляющий общества Константин Коваленко реализовал на торгах имущественный комплекс тепличного комбината «Белореченский» компании «Овощи Краснодарского края» за 501 млн руб. Конкурсные кредиторы в лице АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а также Аркадий Муравьев оспорили сделку на том основании, что цена продажи имущества банкрота была, по их мнению, неправомерно занижена, что повлекло за собой незаконное уменьшение конкурсной массы. По оценкам кредиторов, реальная рыночная цена имущественного комплекса тепличного комбината как минимум в 2,5 раза превышает ту, за которую он был реализован. В ходе обжалования сделки кредиторы ссылались на то, что в 2014 году Сбербанк оценил имущество сельхозпредприятия в 1,4 млрд руб. без учета строительства третьей очереди теплиц.

Как следует из материалов дела, первые торги по продаже объектов тепличного комбината были объявлены в марте 2021 года с начальной ценой в 612 млн руб. Их выиграла предприниматель Герасименко, предложившая за актив 1,3 млрд руб. Однако в связи с тем, что она отказалась внести оплату по договору, торги признали несостоявшимися. В июле того же года Герасименко выиграла повторные торги, на которых начальная цена опустилась уже до 550 млн руб., и снова уклонилась от подписания договора, а другой участник, господин Рябчиков, предложивший почти 1,3 млрд руб., договор подписал, но оплату по нему не внес, в результате чего и эти торги были признаны несостоявшимися.

После этого, согласно документам суда, управляющий заручился согласием залогового кредитора ООО «Грос ритейл» на оставление им за собой отчуждаемого имущества по цене на 10% ниже начальной на повторных торгах и направил предложение о приобретении комплекса за 501 млн руб. (цена, по которой залоговый кредитор соглашался оставить имущество за собой) аграриям, владеющим смежными земельными участками и имеющими преимущественное право на приобретение комплекса. Первыми на запрос откликнулось ООО «Овощи Краснодарского края», и в марте 2022 года конкурсный управляющий заключил с ними договор.

Однако другим участникам торгов не понравились итоги реализации имущества банкрота, и они обжаловали их результаты в отдельном процессе, в ходе которого Верховный суд признал аукцион незаконным, указав на недобросовестность господ Герасименко и Рябчикова, которые, по выводу высшей судебной инстанции, действовали без реального намерения приобрести имущество, заблокировав рассмотрение заявок иных реальных участников аукциона. Экономколлегия Верховного суда отметила, что понижение цены, сопровождающееся нерассмотрением реальных заявок, противоречило самой сути торгов и повлекло за собой нарушение прав кредиторов.

Окружному суду, рассмотревшему после этого вопрос недействительности договора, заключенного на основании отмененных торгов, оставалось только согласиться с кредиторами. В итоге коллегия Арбитражного суда Северо-Кавказского округа отменила решения нижестоящих инстанций и признала продажу активов тепличного комбината недействительной.

Старший юрист Savina Legal Алихан Яганов, специализирующийся на подобных процессах, отмечает, что в данном деле прослеживается нарушение правил проведения торгов, прикрытое буквальным применением норм закона о банкротстве. «В частности, тут была использована запрещенная тактика “таран” по “проталкиванию” цены на аукционе до очень высоких значений. Этом сценарий, я считаю, организован с целью легализовать вывод имущества должника по цене в два, если не в три раза ниже его реальной стоимости», - отмечает он.

По мнению господина Яганова, Верховный суд правильно обратил внимание на ничтожно маленькую сумму задатка для участников торгов, на подозрительный отказ победителей аукциона от заключения договора два раза подряд и на «неожиданное согласие» залогового кредитора оставить имущество за собой по цене в 2,5 раза ниже той, что была предложена за имущество на торгах.

«Учитывая, что залоговый кредитор открыто заявляет позицию о том, что заниженная цена его устраивает, а победитель торгов и лицо, занявшее второе место, не выкупают имущество, вероятно, что недобросовестное поведение участников торгов направлено к выгоде залогового кредитора», - разъясняет партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина.

Михаил Волкодав

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