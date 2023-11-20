В Ярославской области заменят почти 2 тысячи остановок

В Ярославской области правительство намерено заменить в ближайшие два года 1,8 тыс. остановок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

Отмечается, что для замены остановок привлекут внебюджетные источники финансирования. Планируется, что новые остановки появятся во всех муниципальных образованиях области. Как отметил губернатор Михаил Евраев, остановки сделают в едином стиле с антивандальной защитой.

«Большая часть комплексов будет оснащена камерами видеонаблюдения, наружным и внутренним освещением, электронными табло, схемой движения транспорта, предусмотрим Wi-Fi и устройства для зарядки гаджетов»,— сказал господин Евраев в ходе оперативного совещания.

Алла Чижова