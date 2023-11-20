Экс-глава нижегородского отделения Народного фронта будет работать в Минобре РФ

Бывший руководитель исполнительного комитета Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин перешел на работу в Министерство образования и науки РФ. В качество врио он возглавил департамент цифрового развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Алехин, экс-руководитель нижегородского отделения Народного фронта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Алексей Алехин, экс-руководитель нижегородского отделения Народного фронта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Об этом Алексей Алехин сообщил на своей странице ВКонтакте.

Исполком Народного фронта Алексей Алехин возглавил в 2019 году. До этого он работал в департаменте по развитию туризма в правительстве Нижегородской области.

Ирина Андреева