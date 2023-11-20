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Саратовский университет стал вторым в рейтинге аграрных вузов страны

Саратовский государственный аграрный университет имени Николая Ивановича Вавилова занял второе место в рейтинге профильных вузов страны, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Итоги подвел минсельхоз РФ. Всего специалисты оценили 43 учебных заведения страны — первое место занял московский РГАУ — МСХА имени Климента Аркадиевича Тимирязева. Итоговой документ с оценками подписал статс-секретарь — заместитель министра Максим Увайдов.

Саратовские чиновники отметили, что СГАУ сохраняет лидирующие позиции уже на протяжении трех лет.

Никита Маркелов

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