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На жилье детям-сиротам в Орловской области выделили 524 млн рублей

В 2023 году почти 524 млн руб. выделено для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 14% больше, чем в 2022-м. Такие данные привел губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе заседания облправительства. Сейчас, по словам господина Клычкова, план поддержки этой категории детей выполнен на 122%. Муниципальными образованиями законтрактовано 208 квартир.

В реестре получателей на 2023 год — 63 человека, 35 из них уже получили сертификаты на жилье. Это в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. 25 человек уже приобрели жилье (кассовый расход 57,3 млн руб.), остальные — еще подбирают. 11 из 16 детей-сирот, стоявших на учете, воспользовались преимущественным правом и получили квартиры по договорам спецнайма.

«В Орле квартиры приобретаются по договорам участия в долевом строительстве. Особое внимание — детям-сиротам или членам их семей, принимавшим участие в специальной военной операции. Они пользуются преимущественным правом на предоставление жилья»,— сказал глава региона.

Детей-сирот жильем обеспечивает муниципалитет за счет предоставляемых субвенций из облбюджета при софинансировании федеральных средств.

Дарья Валихова

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