Музей Ленинградского района отреставрировали за 15 млн рублей

В Ленинградском районе завершилась реставрация здания 1865 года постройки, в котором располагался краеведческий музей. Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, стоимость работ составила 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Анны Миньковой Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Анны Миньковой

Ранее в здании располагалась администрация Ленинградского района. Средства на реконструкцию поступили из федерального бюджета (10 млн руб.) и от края и района (5 млн руб.).

«При реставрации обнаружили пять голландских печей. Три из них использовали для отопления, другая выходила в столовую бывшей станичной управы»,— отметила госпожа Минькова.

В настоящее время идут работы по наполнению экспозиции музея. Собрание учреждения насчитывает около 7 тыс. экспонатов. Открытие обновленного музея запланировано на декабрь текущего года.

Анастасия Донскова

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