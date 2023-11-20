Власти планируют продать бывшую детскую больницу в центре Тюмени

Правительство Тюменской области планирует продать на торгах здание бывшей детской больницы на улице Ленина, 69 в Тюмени. Как следует из опубликованного на сайте проекта постановления, это часть плана приватизации на 2024 год.

Проект проходит обсуждение соответствия требованиям антимонопольного законодательств. Помимо здания больницы, власти планируют выставить на продажу разрушенное здание на улице Челюскинцев, 42; недвижимость в районах Сладково и Голышманово; 59 машиномест в Тюменской слободе, на улице Ледниковой; 3 легковых автомобиля «Lada» 2006 года изготовления.

«Поступления в бюджет Тюменской области доходов от приватизации государственного имущества Тюменской области в 2024 году планируются в размере 33 700,00 тыс. руб», — говорится в документе.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте