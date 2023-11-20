Власти Астрахани организовали вывоз вещей жильцов обрушившегося дома

Администрация Астрахани организовала вывоз личных вещей жильцов дома на Вокзальной 1А, где в минувшую пятницу рухнуло два подъезда. Об этом сообщили в руководстве города.

По словам чиновников, с вывозом вещей горожанам помогли порядка 20 рабочих, сотрудники МБУ «Чистый город», а также волонтеры «Единой России».

«Муниципальные организации и бизнес предоставили для перевозки вещей 15 грузовых автомобилей», — отметили в администрации города.

В качестве склада власти предоставили отапливаемое помещение.

Чиновники также обратили внимание ресурсоснабжающих организаций на то, что не следует выставлять пострадавшим счета за коммунальные услуги.

Никита Маркелов

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