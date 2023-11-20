Пять апартаментов оценили условно

Как стало известно «Ъ», отставной офицер внутренних войск МВД Александр Новохатский признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество с имуществом сочинского застройщика «Колибри». Военный пенсионер требовал передать ему пять апартаментов или денежный эквивалент в сумме 50 млн руб. В случае отказа он обещал через знакомых в Росимуществе способствовать расторжению договора аренды участка под строящимся зданием. Центральный райсуд Сочи приговорил Александра Новохатского к трем годам колонии, Краснодарский крайсуд заменил срок на условный с учетом военных заслуг подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вступил в силу приговор Центрального райсуда города Сочи в отношении майора внутренних войск МВД в отставке Александра Новохатского, который признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), информация размещена в картотеке суда.

Александр Новохатский, занимающийся юридической практикой, был задержан в Сочи в марте текущего года при получении 15 млн руб. от представителя застройщика «Колибри». В ходе следствия выяснилось, что это была первая выплата, а всего юрист требовал 50 млн руб. или пять апартаментов в строящемся комплексе «Сан сити» (Курортный проспект Сочи).

Как следует из приговора, Александр Новохатский по просьбе своей знакомой изучал материалы арбитражного процесса и выяснил, что в 2015 году санаторий «Маяк» проиграл спор с мэрией Сочи о признании права собственности «Маяка» на фундаменты трех шестнадцатиэтажек на Курортном проспекте. В судебном акте говорилось о том, что участок под застройку, переданный мэрией в аренду в 2004 году, находится в охранной зоне курорта, то есть относится к федеральной собственности, поэтому администрация не имела полномочий им распоряжаться.

Узнав, что на участке работает специализированный застройщик «Колибри», Александр Новохатский связался с руководством компании и сообщил, что Росимущество якобы намерено аннулировать договор аренды с компанией.

По словам Александра Новохатского, он якобы готовит для Росимущества экспертное заключение по поводу участка, но за вознаграждение готов повернуть ситуацию в пользу «Колибри», обеспечив отказ ведомства от обращения в суд. В противном случае он пообещал, что застройщик лишится участка.

Переговоры шли некоторое время, но вскоре юрист понял, что руководство «Колибри» не спешит выполнять его требования. Тогда злоумышленник обратился в краснодарское управление Росимущества с запросом о текущем статусе участка. Сотрудница управления сообщила, что недавно отправила ответ конкурсному управляющему санатория «Маяк» Александру Дяченко. Александр Новохатский сказал, что он и есть управляющий Дяченко и ему нужна копия документа.

В ответе говорилось о том, что аналитическую справку о статусе участка изучает центральный аппарат Росимущества. Получив документ, Александр Новохатский переслал его в компанию «Колибри» как доказательство серьезности своих намерений. После этого застройщик сообщил о ситуации в краевое УФСБ России, в ходе оперативного эксперимента Александр Новохатский был задержан.

В ходе следствия и суда Александр Новохатский полностью признал вину и сообщил, что он обманывал застройщика, у него нет возможности влиять на действия Росимущества.

Центральный райсуд Сочи приговорил военного пенсионера к трем годам колонии общего режима, затем коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда заменила реальный срок наказания на условный. Александр Новохатский был освобожден из-под стражи. Краевой суд решил, что первая инстанция не в полной мере оценила данные о личности подсудимого: ранее он неоднократно выполнял служебно-боевые задачи по обеспечению государственной безопасности РФ, имеет многочисленные награды, в том числе орден Мужества.

Анна Перова, Краснодар