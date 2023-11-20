Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пять апартаментов оценили условно

Военный пенсионер осужден за попытку обмана застройщика

Как стало известно «Ъ», отставной офицер внутренних войск МВД Александр Новохатский признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество с имуществом сочинского застройщика «Колибри». Военный пенсионер требовал передать ему пять апартаментов или денежный эквивалент в сумме 50 млн руб. В случае отказа он обещал через знакомых в Росимуществе способствовать расторжению договора аренды участка под строящимся зданием. Центральный райсуд Сочи приговорил Александра Новохатского к трем годам колонии, Краснодарский крайсуд заменил срок на условный с учетом военных заслуг подсудимого.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вступил в силу приговор Центрального райсуда города Сочи в отношении майора внутренних войск МВД в отставке Александра Новохатского, который признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), информация размещена в картотеке суда.

Александр Новохатский, занимающийся юридической практикой, был задержан в Сочи в марте текущего года при получении 15 млн руб. от представителя застройщика «Колибри». В ходе следствия выяснилось, что это была первая выплата, а всего юрист требовал 50 млн руб. или пять апартаментов в строящемся комплексе «Сан сити» (Курортный проспект Сочи).

Как следует из приговора, Александр Новохатский по просьбе своей знакомой изучал материалы арбитражного процесса и выяснил, что в 2015 году санаторий «Маяк» проиграл спор с мэрией Сочи о признании права собственности «Маяка» на фундаменты трех шестнадцатиэтажек на Курортном проспекте. В судебном акте говорилось о том, что участок под застройку, переданный мэрией в аренду в 2004 году, находится в охранной зоне курорта, то есть относится к федеральной собственности, поэтому администрация не имела полномочий им распоряжаться.

Узнав, что на участке работает специализированный застройщик «Колибри», Александр Новохатский связался с руководством компании и сообщил, что Росимущество якобы намерено аннулировать договор аренды с компанией.

По словам Александра Новохатского, он якобы готовит для Росимущества экспертное заключение по поводу участка, но за вознаграждение готов повернуть ситуацию в пользу «Колибри», обеспечив отказ ведомства от обращения в суд. В противном случае он пообещал, что застройщик лишится участка.

Переговоры шли некоторое время, но вскоре юрист понял, что руководство «Колибри» не спешит выполнять его требования. Тогда злоумышленник обратился в краснодарское управление Росимущества с запросом о текущем статусе участка. Сотрудница управления сообщила, что недавно отправила ответ конкурсному управляющему санатория «Маяк» Александру Дяченко. Александр Новохатский сказал, что он и есть управляющий Дяченко и ему нужна копия документа.

В ответе говорилось о том, что аналитическую справку о статусе участка изучает центральный аппарат Росимущества. Получив документ, Александр Новохатский переслал его в компанию «Колибри» как доказательство серьезности своих намерений. После этого застройщик сообщил о ситуации в краевое УФСБ России, в ходе оперативного эксперимента Александр Новохатский был задержан.

В ходе следствия и суда Александр Новохатский полностью признал вину и сообщил, что он обманывал застройщика, у него нет возможности влиять на действия Росимущества.

Центральный райсуд Сочи приговорил военного пенсионера к трем годам колонии общего режима, затем коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда заменила реальный срок наказания на условный. Александр Новохатский был освобожден из-под стражи. Краевой суд решил, что первая инстанция не в полной мере оценила данные о личности подсудимого: ранее он неоднократно выполнял служебно-боевые задачи по обеспечению государственной безопасности РФ, имеет многочисленные награды, в том числе орден Мужества.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...