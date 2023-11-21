Клубы теряют на простое

Травмы футболистов в сезоне-2022/23 обошлись клубам, представляющим пять сильнейших национальных чемпионатов Европы, в рекордную сумму — €704,9 млн. Это почти на 30% больше, чем в сезоне-2021/22. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном британской страховой компанией Howden. Специалисты компании пришли к выводу, что причина столь резкого роста — проведение чемпионата мира 2022 года не летом, как обычно, а в ноябре—декабре. Это привело к дополнительной нагрузке на ведущих игроков, что не могло не приводить к травмам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christof Stache / Reuters Фото: Christof Stache / Reuters

Британская страховая группа Howden опубликовала отчет, касающийся травм в европейском футболе и их влияния на финансовое положение команд. Причем во внимание принимались только команды, представляющие высшие дивизионы пяти сильнейших лиг Европы: английской, немецкой, испанской, итальянской и французской. Выводы, к которым пришли авторы доклада, настораживающие. Согласно подсчетам Howden, потери клубов от травм игроков в сезоне-2022/23 составили рекордные €704,9 млн. Это почти на 30% больше, чем за предыдущий отчетный период (€556,6 млн). Кстати, в отчете, касающемся сезона-2022/21, также отмечался рост расходов клубов из-за травм футболистов, но в данном случае беспокойство вызвали именно темпы роста.

Следует оговориться, что Howden, высчитывая потери команд от травм игроков, использует предельно простую модель. Берется среднесуточная зарплата футболиста (учитывается именно зарплата; премиальные, иные выплаты, равно как расходы клубов на лечение и реабилитацию футболистов, остаются за рамками исследования) и умножается на количество дней, в течение которых игрок был травмирован. При этом вне рамок исследования остался такой важный фактор, как компенсации, которые клубы получают от Международной федерации футбола (FIFA) за травмы, полученные футболистами, вызванными для участия в официальных матчах сборных. Согласно правилам FIFA, если игрок травмирован более 28 дней, его клубу компенсируют зарплату футболиста. Суммарный объем выплат не может превышать €7,5 млн в год. Скажем, в воскресенье во время матча квалификации Евро-2024 между сборными Испании и Грузии полузащитник «Барселоны» Гави получил разрыв крестообразных связок колена. Срок восстановления после таких повреждений обычно составляет от шести до восьми месяцев. То есть «Барселона», по подсчетам издания Mundo Deportivo, может рассчитывать на компенсацию от €3,082 млн до €4,315 млн.

В отчете отмечается, что ключевым фактором, приведшим к резкому росту потерь клубов от травм игроков, стало проведение чемпионата мира-2022 в ноябре—декабре. Напомним, что традиционно мировые первенства проводились летом, но из-за того, что в это время года в Катаре очень жарко, сроки были сдвинуты. В результате получилось так, что ведущие футболисты вынуждены были почти без перерыва играть и в национальных первенствах, и на Кубке мира. Интересно, что суммарное количество зафиксированных травм по сравнению с предыдущим отчетным периодом даже несколько снизилось — 3985 против 4006, но при этом повреждения стали в среднем более серьезными, а значит, увеличились сроки восстановления футболистов. Если игроки, травмировавшиеся в октябре 2022 года, в среднем восстанавливались за 11 дней, то те, кто получил травму в январе 2023 года, то есть на фоне накопившейся после чемпионата мира усталости, тратили на лечение уже более 19 дней. Отсюда столь значительный рост финансовых потерь. Отметим, что выводы Howden вполне коррелируют с данными Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Она подсчитала, что ведущие игроки в сезоне-2022/23 действительно были предельно загружены. Например, игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в период с 15 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года провел на поле 6666 минут, приняв участие в 72 матчах. Из них 20 — относились к категории back-to-back (речь тут не о том, что футболисты выходят на поле каждый день, просто в FIFPro полагают, что между играми у футболистов должно быть не менее пяти дней на отдых). А, скажем, Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», сборная Франции), хотя и провел на поле не так много времени, как Бруну Фернандеш, зато смог отдохнуть только восемь дней после финала чемпионата мира, в котором французы уступили аргентинцам. Ряд игроков рангом пониже были и вовсе вынуждены вернуться к клубной работе уже через четыре дня после вылета их сборной с первенства мира.

Если говорить о том, какая из лиг больше других страдала в финансовом плане от травм игроков, то тут очевидное лидерство у Английской премьер-лиги (АПЛ) — ей травмы обошлись примерно в €280 млн. Оставшаяся сумма более или менее равномерно распределена между четырьмя другими лигами. Ничего удивительного в усиленном влиянии зимнего чемпионата мира на АПЛ нет, если учесть, что богатейший футбольный чемпионат мира делегировал на первенство планеты 23,6% списочного состава клубов. Из испанского и немецкого чемпионатов на чемпионат мира отправились 14,1% и 14,8% игроков соответственно. Итальянская лига отправила 10,9% своих игроков, французская — 9,8%.

В результате многие клубы были вынуждены по ходу всего сезона постоянно решать кадровые проблемы. Например, «Реал» за сезон зафиксировал 72 случая травмирования футболистов. У «Ювентуса» этот показатель лишь на одну травму ниже. Ну а самые часто травмирующиеся футболисты выступали в немецком чемпионате. Абсолютный рекорд — 95 травм — у менхенгладбахской «Боруссии». Правда, потери этой команды едва превысили €6,6 млн, в то время как «Бавария» (84 травмы) потеряла €41,5 млн. Это в несколько раз больше, чем у того же «Реала» (€19,3 млн), и вполне сопоставимо с потерями ПСЖ. У парижан было зафиксировано 56 травм, но, учитывая высокие зарплаты звезд клуба, потери составили €49,4 млн. Что интересно, «Манчестер Сити», бесспорно, сильнейший клуб Европы прошлого сезона, отметился довольно скромными показателями — 40 травм и около €12 млн потерь. Для сравнения: потери «Челси» при 68 травмах составили €40 млн.

Александр Петров